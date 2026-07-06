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Românii cumpără tot mai multe mașini electrice. Ce modele au fost cele mai cumpărate

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statie incarcare masini electrice
Foto: Profimedia Images
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Din articol
SUV-urile domină piaţa Cele mai vândute modele electrice şi hibride

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut, în România, cu 0,3%, în primele şase luni ale acestui an, comparativ cu anul 2025, marjă în care autoturismele electrice 100% (BEV) au înregistrat un salt de 76,6% şi o cotă în total piaţă de 8,5%, reiese din datele publicate, luni, de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Cifrele bazate pe statistica Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI) arată că autoturismele (care reprezintă aproximativ 84% din total piaţă) au înregistrat, în iunie 2026, un volum de 16.008 de unităţi, cu 53% mai mult faţă de intervalul similar din anul anterior, mai scrie Agerpres.

SUV-urile domină piaţa

În ceea ce priveşte cota de piaţă, segmentul SUV este pe prima poziţie, cu o cotă de 58,5%, urmat de Clasa C (21%) şi Clasa B (12,8%).

În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, la jumătatea anului, motorizările pe benzină au crescut cu 45%, până la o pondere de 31%, în timp ce acelea pe motorină înregistrează o scădere de 25,7%, la 4,4%.

Datele citate relevă că autoturismele echipate cu motoare mild-hybrid consemnează o creştere de 29,7% şi ajung la o pondere de 24% din totalul pieţei de autoturisme.

„Este de menţionat că, din totalul motorizărilor mild-hybrid, 79% sunt motorizări pe benzină, în timp ce 10% sunt motorizări pe GPL şi 11% sunt motorizări pe motorină”, notează APIA.

Pe de altă parte, autoturismele „electrificate”, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate - BEV şi PHEV), precum şi cele mild-hybrid şi full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) deţin, în luna iunie a anului 2026, o cotă de piaţă de 64%, fiind cel mai important segment de pe piaţa românească, care depăşeşte cota deţinută de motorizările pe benzină şi motorină.

De asemenea, în perioada analizată, autoturismele full electrice deţin o cotă de 9,4%, în creştere de la 3,7%, iar autoturismele plug-in hybrid o cotă de piaţă de 9,6%, faţă de iunie 2025, când reprezentau 6,7%.

Cele mai vândute modele electrice şi hibride

La nivelul anului 2026, primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y - cu 793 de unităţi şi o creştere de 378%, Tesla Model 3 (cu 648 de unităţi) şi BYD Dolphin Surf (457 de unităţi).

Pe segmentul autoturismelor plug-in, topul este condus de: BYD Seal U - cu 494 de unităţi, urmată de Chery Tiggo 9 - cu 352 de unităţi, şi de Toyota RAV4 - cu 342 de unităţi.

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc Toyota Corolla - cu 2.390 de unităţi şi o creştere de 51%, de la un an la altul, apoi Toyota Yaris Cross - cu 1.357 de unităţi şi Dacia Duster (1.301 unităţi).

Totodată, la autoturismele mild hybrid, modelul Dacia Duster este primul la înmatriculări noi cu 1.553 de unităţi (-55% faţă de iunie 2025), urmat de Skoda Octavia - cu 915 de unităţi, respectiv de Dacia Bigster - cu 756 de unităţi.

Vehiculele comerciale uşoare şi minibus înregistrează, în iunie 2026, o creştere de 2% faţă de iunie 2025, din care vehiculele comerciale uşoare fără minibus raportează o creştere de 10,9%.

Pe de altă parte, vehiculele comerciale uşoare electrice au atins, în primele şase luni ale anului 2026, un volum de 257 de unităţi, faţă de cele 333 de unităţi, în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Statistica oficială arată că înmatriculările de vehicule comerciale grele şi de autobuze au crescut cu 35%, în iunie anul curent, faţă de aceeaşi perioadă din 2025, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele au înregistrat o majorare de 22,8%.

Editor : Ana Petrescu

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