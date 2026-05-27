Românii din diaspora care investesc în țară pot primi până la 200.000 de euro. Care sunt condițiile programului

Românii care locuiesc în străinătate și vor să își deschidă o afacere în România vor putea obține finanțări de până la 200.000 de euro printr-un nou program lansat de Ministerul Finanțelor. Intitulat „Diaspora Investește Acasă”, proiectul are un buget total de 100 de milioane de euro și se adresează firmelor nou înființate de cetățeni români stabiliți peste hotare.

Potrivit Ministerului Finanțelor, programul este primul dedicat exclusiv românilor din diaspora care aleg să investească în România și va fi implementat prin Banca de Investiții și Dezvoltare.

„Prin acest program ne propunem să transformăm experiența profesională, competențele și resursele românilor din diaspora într-un motor de dezvoltare economică pentru România. Transmitem astfel un semnal că susținem inițiativa antreprenorială și investițiile realizate de românii care doresc să contribuie activ la dezvoltarea economiei naționale. Programul înseamnă investiții sustenabile, noi oportunități pentru comunitățile locale și crearea de locuri de muncă”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Granturile pot acoperi până la 60% din investiție

Schema de finanțare prevede acordarea unor granturi care pot acoperi până la 60% din valoarea creditelor de investiții contractate de beneficiari, în limita a 200.000 de euro pentru fiecare proiect.

Valoarea creditelor eligibile va fi cuprinsă între 5.000 și 500.000 de euro, iar perioada maximă de creditare va fi de zece ani. Programul se va derula în intervalul 2026-2029, în limita fondurilor disponibile.

Autoritățile susțin că obiectivul este atragerea capitalului, experienței profesionale și competențelor dobândite de românii din străinătate pentru dezvoltarea economiei locale și crearea de noi locuri de muncă.

Cine poate solicita finanțarea

Programul se adresează start-up-urilor înființate de cetățeni români care au locuit în străinătate cel puțin 12 luni consecutive în ultimele 18 luni și care dețin pachetul majoritar de acțiuni al firmei.

În plus, solicitanții trebuie să demonstreze că au experiență profesională sau studii relevante de minimum un an în domeniul pentru care cer finanțarea.

Beneficiarii vor fi obligați să mențină investiția realizată și structura acționariatului pentru cel puțin trei ani după finalizarea proiectului.

Pentru accesarea finanțării, beneficiarii trebuie să participe cu o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului.

În cazul antreprenorilor cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%, măsură prin care autoritățile încearcă să stimuleze întoarcerea tinerilor români și implicarea lor în mediul de afaceri din România.

Programul „Diaspora Investește Acasă” face parte din pachetul de măsuri prin care Ministerul Finanțelor încearcă să stimuleze investițiile private și să consolideze legăturile economice dintre România și comunitățile de români din afara granițelor.

