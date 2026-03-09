Românii pot investi din nou în titluri de stat TEZAUR. Dobânzi de până la 7% și venituri neimpozabile

Ministerul Finanțelor a lansat luni, 9 martie, o nouă ediție a Programului TEZAUR, prin care statul se împrumută de la populație prin titluri de stat destinate persoanelor fizice. Programul se desfășoară până pe 3 aprilie 2026 și oferă dobânzi anuale neimpozabile de până la 7%.

În cadrul acestei emisiuni, românii pot subscrie în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, dobânzile anuale fiind de 5,85%, 6,50% și 7%. Veniturile obținute din aceste investiții sunt neimpozabile, iar titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Unde și când pot fi cumpărate titlurile de stat

Titlurile de stat pot fi achiziționate prin mai multe canale, în funcție de preferințele investitorilor:

9 martie – 1 aprilie 2026 – prin platforma Ghișeul.ro

9 martie – 2 aprilie 2026 – online, pentru persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV), pentru titluri lansate prin unitățile Trezoreriei Statului

9 martie – 3 aprilie 2026 – de la sediile Trezoreriei Statului

9 martie – 2 aprilie 2026 în mediul urban și 9 martie – 1 aprilie 2026 în mediul rural – prin subunitățile poștale ale Poștei Române

Prin intermediul SPV, investitorii pot realiza mai multe operațiuni online, precum deschiderea contului de subscriere la Trezorerie, subscrierea în titluri de stat TEZAUR și transferul sumelor către un cont bancar.

Avantajele investiției în Programul TEZAUR

Ministerul Finanțelor precizează că titlurile de stat TEZAUR oferă mai multe avantaje investitorilor:

veniturile din dobânzi sunt neimpozabile

dobânda este plătită anual, la datele prevăzute în prospectul de emisiune

titlurile sunt transferabile și pot fi răscumpărate anticipat

investitorii pot face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni

Subscrierile pot fi anulate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la momentul subscrierii.

Potrivit comunicatului de presă, fondurile atrase de Ministerul Finanțelor vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Ghid pentru transferul banilor din contul TEZAUR

Pentru investitorii care folosesc varianta online, Ministerul Finanțelor a publicat și un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere TEZAUR către contul bancar personal, prin completarea documentului Ordin de plată multiplu electronic (OPME).

Pașii principali sunt:

Descărcarea formularului de pe site-ul Ministerului Finanțelor și deschiderea acestuia cu Adobe Acrobat Reader.

Completarea datelor de identificare (CNP) și a IBAN-ului contului bancar.

Calcularea sumei finale, după scăderea comisionului de transfer: 0,51 lei pentru sume de până la 50.000 lei sau 6 lei pentru sume mai mari.

Validarea și salvarea documentului PDF.

Încărcarea formularului în SPV, folosind opțiunea „Depunere formulare”.

După transmiterea documentului, transferul sumelor este procesat în cel mai scurt timp posibil, potrivit Ministerului Finanțelor.

Editor : A.D.