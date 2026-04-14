Românii sunt mai preocupați de scumpiri și de o posibilă criză a carburanților provocată de războiul din Iran decât de extinderea conflictului militar, arată două sondaje realizate în luna aprilie. Potrivit datelor, majoritatea populației resimte deja creșterea prețurilor și se teme că situația economică se va agrava în perioada următoare.

Conform Barometrului Poll/Int România realizat de Agenția de Rating Politic (ARP), 52% dintre români spun că sunt „foarte mult” afectați de creșterea prețurilor la carburanți, iar 26,6% „mult” afectați.

În același timp, 9,9% declară că sunt afectați „puțin”, 3,8% „foarte puțin”, iar 7,7% nu au oferit un răspuns.

Întrebați care este cea mai mare temere legată de războiul din Iran, respondenții indică în primul rând riscurile economice: 21,13% se tem de o criză a energiei (petrol și gaze), iar 20,6% de creșteri de prețuri și inflație. De asemenea, 18,3% se tem că România ar putea fi atrasă în conflict.

Alte îngrijorări sunt menționate la procente mai reduse: 7,6% se tem că războiul va ajunge în Europa, 6,1% de prăbușirea ordinii globale bazate pe reguli, 5,2% de prelungirea conflictului, 4,8% de creșterea terorismului, 2,4% de o criză umanitară, iar 1,3% de perturbarea zborurilor globale.

Un procent de 12,4% nu au știut să indice o temere principală.

Citește și: Inflaţia a crescut la 9,9% în martie, după o lună de război în Iran. Păun: „Cea mai mare parte a problemei vine din interior”

Opinie divizată privind deciziile militare și relația cu SUA

Sondajul ARP arată că opinia publică este împărțită în privința deciziei României de a permite forțelor militare americane să disloce echipamente și militari în țară: 32,2% dintre respondenți se declară împotrivă, 18,7% sunt pentru, 35,7% nu au o opinie, iar 13,4% nu știu sau nu răspund.

Datele Avangarde indică însă o susținere mai ridicată pentru anumite decizii punctuale: 53% dintre români consideră corectă decizia de a permite avioanelor de realimentare ale SUA să folosească baze din România, în timp ce 35% o consideră greșită.

Susținerea este mai mare în rândul persoanelor cu studii medii și superioare, unde ajunge până la 58%.

În același timp, opinia publică este împărțită și în privința poziției României în Uniunea Europeană: doar 21% consideră că aceasta este clară și coerentă, 24% cred că nu este bine coordonată și ar trebui schimbată, iar 22% observă diferențe între discursul european și percepțiile interne.

Românii se tem de impactul economic și preferă diplomația

Potrivit sondajului Avangarde, 40% dintre respondenți cred că războiul va afecta prețurile la energie și comerțul. În ansamblu, 43% dintre români anticipează un impact economic semnificativ, iar alți 29% consideră că efectele vor exista, dar vor putea fi gestionate.

Doar 5% nu se așteaptă la consecințe majore, iar 9% cred că România nu va fi afectată direct.

În același timp, 21% dintre respondenți spun că nu au încredere în informațiile disponibile despre conflict.

În ceea ce privește direcția strategică, 47% dintre români consideră că România ar trebui să se axeze pe diplomație, cooperare internațională și respectarea dreptului internațional.

Ideea unei alinieri necondiționate cu SUA divide însă opinia publică: 29% sunt de acord, 35% sunt împotrivă, iar restul rămân indeciși.

Editor : A.D.