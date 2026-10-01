Românii vor putea investi într-o nouă ediție Tezaur din 5 octombrie. Ce dobânzi sunt oferite și de unde pot fi cumpărate titlurile

Românii care au împlinit 18 ani pot cumpăra, din 5 octombrie, titluri de stat Tezaur cu scadențe de unu, trei și cinci ani. Dobânzile anuale ajung până la 7,50%, iar veniturile obținute nu sunt impozitate. Perioada de subscriere se încheie cel târziu pe 6 noiembrie, în funcție de modalitatea de cumpărare aleasă.

Noua ediție include trei emisiuni în lei:

titluri cu scadența la un an și o dobândă anuală de 6,50%;

titluri cu scadența la trei ani și o dobândă de 7% pe an;

titluri cu scadența la cinci ani și o dobândă anuală de 7,50%.

Valoarea nominală a unui titlu este de un leu. Dobânda se plătește anual, la datele prevăzute în prospectul emisiunii, iar câștigurile nu sunt supuse impozitării.

De unde pot fi cumpărate titlurile Tezaur

Titlurile pot fi cumpărate online, de la Trezorerie sau prin Poșta Română, însă termenele diferă:

prin Ghișeul.ro, în perioada 5 octombrie-4 noiembrie;

online, prin Spațiul Privat Virtual, în perioada 5 octombrie-5 noiembrie;

de la unitățile Trezoreriei Statului, în perioada 5 octombrie-6 noiembrie;

prin oficiile Poștei Române din mediul urban, în perioada 5 octombrie-5 noiembrie;

prin oficiile poștale din mediul rural, în perioada 5 octombrie-4 noiembrie.

Prin Ghișeul.ro pot investi cetățenii români care au un cont pe platformă și dețin un card de debit. Posibilitatea cumpărării titlurilor Tezaur prin această platformă a fost introdusă în martie 2025.

Subscrierea prin SPV este disponibilă persoanelor fizice înregistrate în sistem pentru emisiunile distribuite prin Trezorerie. Investitorii pot deschide online un cont de subscriere la unitatea Trezoreriei pe care o aleg, pot cumpăra titlurile și pot transfera ulterior banii din acest cont într-un cont bancar.

O persoană poate face mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni. Operațiunile deja efectuate pot fi anulate numai în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Titlurile sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență, potrivit Ministerului Finanțelor.

Cum pot fi transferați banii în contul bancar

Pentru transferarea banilor din contul de subscriere Tezaur într-un cont bancar personal trebuie completat Ordinul de plată multiplu electronic, cunoscut sub denumirea de OPME.

Formularul poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor, din secțiunea „Tezaur Online”, și trebuie deschis cu Adobe Acrobat Reader. Investitorul completează CNP-ul și codul IBAN al contului în care dorește să primească banii.

Din suma transferată trebuie dedus comisionul aplicabil: 0,51 lei pentru transferurile de până la 50.000 de lei și șase lei pentru sumele mai mari. După completare și validare, formularul se salvează și se transmite prin SPV, folosind opțiunea „Depunere formulare”.

Ministerul Finanțelor va folosi sumele atrase prin această emisiune pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Prospectul emisiunii și eventualele modificări vor fi publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor și Poștei Române.

Editor : A.D.