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Video Românii vor putea produce acasă până la 200 de litri de țuică sau pălincă fără să plătească accize. Proiectul a primit votul final

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Din articol
Legea a fost reexaminată la cererea președintelui Ce legătură au limitele pentru micii producători

Gospodăriile înscrise în Registrul agricol ar urma să beneficieze de scutirea de la plata accizelor pentru cel mult 200 de litri de băuturi alcoolice tradiționale pe an, dacă acestea nu sunt vândute, potrivit unui proiect adoptat miercuri de Camera Deputaților, for decizional. Legea a fost trimisă înapoi Parlamentului spre reexaminare de președintele Nicușor Dan, după ce fusese votată inițial în luna mai.

În prezent, Codul fiscal scutește de la plata accizelor cel mult 50 de litri de alcool din fructe pe an. Facilitatea se aplică dacă băutura este destinată consumului persoanei care o produce, familiei sau musafirilor, nu este vândută și este obținută din fructele produse în gospodărie.

Proiectul adoptat azi, 7 octombrie, introduce o scutire distinctă pentru băuturile alcoolice tradiționale, precum țuica, rachiul sau pălinca, și stabilește un plafon de 200 de litri pe an.

Limita se aplică întregii gospodării, nu fiecărui membru al familiei. Pentru a beneficia de facilitate, gospodăria trebuie să fie înscrisă în Registrul agricol, iar băuturile nu pot fi comercializate.

Condițiile exacte și documentele necesare pentru înregistrarea și justificarea cantităților vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare. Prin urmare, adoptarea proiectului nu înseamnă că facilitatea se aplică imediat.

Legea a fost reexaminată la cererea președintelui

Proiectul este înregistrat ca PL-x 355/2025 și aprobă Ordonanța Guvernului nr. 22/2025 pentru modificarea și completarea Codului fiscal. Forma votată miercuri a primit 225 de voturi „pentru”.

Legea a fost adoptată inițial în luna mai și trimisă la promulgare, însă președintele Nicușor Dan a solicitat reexaminarea ei. După cererea șefului statului, Senatul a eliminat prevederea privind scutirea pentru cei 200 de litri, dar deputații au reintrodus-o în forma asupra căreia au dat votul final.

Actul normativ urmează să ajungă din nou la președinte pentru promulgare. Măsura va produce efecte numai după publicarea legii în Monitorul Oficial și intrarea sa în vigoare.

Ce legătură au limitele pentru micii producători

Proiectul mai conține o prevedere tehnică referitoare la micii producători independenți de băuturi fermentate. Cantitatea de băuturi tradiționale produsă într-o gospodărie și nedestinată vânzării nu va fi inclusă în calculul volumelor comerciale folosite pentru încadrarea unui producător în această categorie.

Limitele maxime realizate în ultimele 12 luni consecutive de activitate sunt:

  • 200.000 de hectolitri pentru bere;
  • 1.000 de hectolitri pentru vinuri;
  • 15.000 de hectolitri pentru băuturile fermentate, altele decât berea și vinul;
  • 250 de hectolitri pentru produsele intermediare.

Aceste valori nu reprezintă cantități pe care o gospodărie le poate produce fără accize. Ele sunt plafoane separate, aplicabile operatorilor economici pentru menținerea statutului de mic producător independent. Pentru gospodării, limita prevăzută de proiect rămâne de 200 de litri pe an.

Amendamentul privind scutirea de accize a fost propus de deputatul PSD Mircea Govor. Acesta susține că măsura ar permite promovarea, prezentarea și degustarea băuturilor tradiționale fără comercializarea lor.

Potrivit motivării amendamentului, cantitatea exceptată nu ar avea un impact semnificativ asupra veniturilor bugetare, iar noua regulă ar clarifica folosirea acestor produse la evenimentele tradiționale de familie. Inițiatorul mai susține că prevederea nu contravine legislației europene, deoarece băuturile care beneficiază de scutire nu pot fi vândute.

Editor : A.D.

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