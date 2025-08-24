Live TV

Românilor nu le place să facă ore suplimentare la muncă. Doar 1,8% muncesc peste 49 de ore săptămânal

Data publicării:
femeie extenuata de munca
Muncă. Imagine cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images

În România, doar 1,8% dintre persoanele cu ocupație muncesc peste 49 de ore săptămânal, mult sub media europeană de 6,6%, conform Eurostat. Explicația ține de structura pieței muncii, unde procentul mare de bugetari din masa salariaților (aproape 50%) cu program fix limitează orele suplimentare. 

România se află printre statele UE cu cea mai redusă pondere a angajaților care fac ore suplimentare: doar 1,8% dintre persoane lucrează peste 49 de ore săptămânal, față de 6,6% media europeană, conform Eurostat, biroul de statistică al Comisiei Europene.

România este depășită doar de alte trei state când vine vorba despre procentul persoanelor care lucrează ore suplimentare.

În timp ce Grecia (12,4%), Cipru (10,0%) și Franța (9,9%) înregistrează cele mai mari procente, România se apropie mai degrabă de Bulgaria (0,4%), Letonia (1,0%) și Lituania (1,4%). Ultimele trei state sunt singurele unde persoanele care lucrează au mai puține ore suplimentare decât românii.

Un rol important îl joacă structura ocupării forței de muncă și numărul ridicat de angajați din sectorul public, unde programul este fix și orele suplimentare sunt rare.

Dintre țările UE, Grecia a avut cea mai mare pondere a lucrătorilor cu program lung (12,4%), urmată de Cipru (10,0%) și Franța (9,9%). În Ponderea persoanelor lucrând pe cont propriu care au muncit multe ore (27,5% din totalul lucrătorilor pe cont propriu) a fost mai mare decât cea a salariaților (3,4% din totalul angajaților).

