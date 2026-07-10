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ROMATSA, semnal de alarmă după poprirea în litigiul statului român cu Pfizer: Orizontul de funcționare e limitat la câteva săptămâni

Data publicării:
romatsa
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Din articol
Vulnerabilitate pentru siguranța traficului aerian Resurse financiare limitate la câteva săptămâni A treia blocare a conturilor ROMATSA pentru datoriile statului român Problemele ROMATSA, în atenţia CSAT

Solicitarea Pfizer de blocare a tarifelor încasate de Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) R.A prin intermediul Eurocontrol ar putea genera mari probleme operatorului român. Reprezentanţii acestuia au declarat pentru News.ro că orizontul de funcţionare este în prezent limitat la doar câteva săptămâni.

Vulnerabilitate pentru siguranța traficului aerian

O posibilă suspendare a activităţii ROMATSA ar genera o vulnerabilitate majoră la adresa siguranţei traficului aerian şi ar pune în dificultate misiunile tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic.

Pe 30 iunie 2026, Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) R.A era notificată de către Eurocontrol (Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene) cu privire la instituirea unei măsuri de poprire asigurătorie - executorie în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de Pfizer Romania SRL împotriva statului român.

Suma reclamată este de 3,42 miliarde lei (sold principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.

Timpul nu curge, însă, în favoarea ROMATSA, regie autonomă care deţine monopolul serviciilor de trafic aerian în România.

Resurse financiare limitate la câteva săptămâni

„Notificarea transmisă de Eurocontrol vizează punerea în aplicare a obligaţiilor care îi revin acestei organizaţii în calitate de terţ poprit, conform procedurilor legale aplicabile, şi priveşte sumele pe care Eurocontrol le colectează pentru furnizarea, de către ROMATSA, a serviciilor de navigaţie aeriană de rută”, precizau la acel moment reprezentanţii ROMATSA.

În temeiul acestei notificări, Eurocontrol are obligaţia legală de a declara, în termen de 15 zile, sumele deţinute sau datorate statului român şi de a le indisponibiliza temporar, fiindu-i interzisă efectuarea de plăţi către altă persoană decât solicitantul popririi, până la soluţionarea litigiului.

Termenul limită de 15 iulie 2026 se apropie fără ca datele popririi iniţiate pe 30 iunie să fi suferit modificări.

Operatorul român de trafic aerian recunoaşte că se poate confrunta cu probleme extrem de serioase, într-un timp foarte scurt.

„ROMATSA dispune pentru o perioadă limitată de resurse financiare care să asigure continuitatea activităţii operaţionale. Serviciile de navigaţie aeriană se desfăşoară normal, niciun zbor nefiind afectat până la această dată, iar cheltuielile critice de siguranţă şi salariile personalului operaţional sunt acoperite cu prioritate”, au transmis vineri reprezentanţii ROMATSA, la solicitarea News.ro.

„Trebuie însă precizat cu claritate că această situaţie nu este sustenabilă pe termen nedefinit. Tarifele de rută încasate prin intermediul Eurocontrol reprezintă principala sursă de venit a regiei (85% din total venituri), iar orizontul de funcţionare pe baza resurselor proprii este unul limitat, măsurabil în săptămâni, nici măcar luni — chiar în condiţiile măsurilor de conservare a lichidităţilor deja adoptate”, au adăugat reprezentanţii operatorului român de trafic aerian.

„Subliniem că ROMATSA nu este debitorul obligaţiei care a generat măsura de poprire — aceasta priveşte statul român. Regia a sesizat formal autorităţile competente şi a demarat, prin avocaţi belgieni în calitate de intervenient, procedurile legale de contestare a măsurii în faţa instanţelor din Belgia. Soluţionarea cu celeritate a situaţiei, la nivelul autorităţilor statului, este esenţială pentru menţinerea neîntreruptă a serviciilor de navigaţie aeriană”, au mai transmis reprezentanţii ROMATSA, pentru sursa citată.

A treia blocare a conturilor ROMATSA pentru datoriile statului român

Conducerea regiei a subliniat încă de la început că notificarea primită reprezintă o etapă procedurală a unei executări silite care priveşte statul, nu autoritatea de trafic aerian.

Este a treia situaţie de acest tip cu care se confruntă ROMATSA prin intermediul mecanismului de colectare administrat de Eurocontrol.

Precedentele au fost înregistrate în cauza fraţilor Viorel şi Ioan Micula contra statului român, în anii 2015 şi 2019.

Potrivit companiei, în situaţia actuală a fost contactată casa de avocatură din Belgia care a asistat instituţia în precedentele menţionate, în vederea analizării opţiunilor legale disponibile, inclusiv a posibilităţii suspendării executării măsurii dispuse.

O instanţă belgiană a obligat, la începutul lunii aprilie, Polonia şi România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) produse de compania farmaceutică americană Pfizer. Potrivit comunicatului instanţei, România are de plătit aproximativ 600 de milioane de euro.

Problemele ROMATSA, în atenţia CSAT

Cu doar două zile înaintea deciziei de blocare a conturilor, ROMATSA ajungea în atenţia Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti tocmai suspendaseră pentru 30 de zile Certificatul de furnizor de navigaţie aeriană. Drept urmare, membrii CSAT au stabilit că Guvernul României, prin autorităţile publice cu competenţe în domeniu, trebuie să ia măsurile necesare pentru identificarea soluţiilor privind continuarea serviciilor de navigaţie aeriană şi securitate a spaţiului aerian.

CSAT arăta atunci că o posibilă suspendare a activităţii ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securităţii naţionale, determinând degradarea imediată a supravegherii spaţiului aerian integrat şi perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic.

„În luna februarie 2026, Curtea de Apel Bucureşti a decis suspendarea pentru 30 de zile a Certificatului prin care ROMATSA este furnizor de servicii de navigaţie aeriană, ca urmare a unui proces intentat de doisprezece controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. O posibilă suspendare a activităţii ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securităţii naţionale, determinând degradarea imediată a supravegherii spaţiului aerian integrat şi perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic", se arăta în comunicatul CSAT.

Decizia Curţii de Apel nu este definitivă sau executorie.

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Editor : Ș.R.

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