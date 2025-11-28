Live TV

Romgaz amână investițiile în stocarea CO2 până la clarificarea fezabilității. Ministerul Energiei: „Ne subscriem poziției companiei”

Data publicării:
romgaz 1
Din articol
Strategia de decarbonizare și investițiile estimate

Romgaz nu va face investiții în capacități de captare a carbonului (CCS) până când nu va fi clar că proiectele vor fi fezabile din punct de vedere tehnic, economic și comercial, a transmis Gabriela Trâmbițaș, directorul financiar al companiei de stat, în cadrul teleconferinței cu analiștii, organizată după publicarea rezultatelor financiare aferente trimestrului al treilea. Redacția Digi24.ro a cerut un punct de vedere de la Ministerul Energiei, iar răspunsul primit este că instituția „se subscrie poziției companiei de stat”.

În octombrie 2025, Romgaz a depus o acțiune directă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva Comisiei Europene, solicitând anularea Regulamentului Net-Zero Industry Act.

Actul european obligă producătorii de petrol și gaze să dezvolte, până în 2030, capacități de stocare a CO₂ de cel puțin 50 de milioane de tone pe an, la nivelul Uniunii Europene.

Conform repartizării stabilite de Comisie, României îi revine o cotă de 10,25 milioane de tone CO₂ pe an, din care Romgaz trebuie să asigure o capacitate de 4,12 milioane de tone anual.

Compania a susținut că actul delegat nu a fost adoptat corect și că nu a existat o evaluare de impact reală asupra producătorilor, în special asupra celor români.

Potrivit informațiilor din presă, Romgaz ar fi obligată să investească aproximativ 600 de milioane de euro pentru a-și îndeplini obligația legală de a construi și operaționaliza, până în 2030, o capacitate de stocare de 4,12 milioane de tone de CO₂ pe an.

După apariția acestor informații în spațiul public, redacția Digi24.ro a solicitat un punct de vedere Ministerului Energiei.

Răspunsul primit a fost că instituția „se subscrie poziției transmise deja de Romgaz și nu are elemente suplimentare de adăugat”, susținând, astfel, poziția companiei de stat.

Romgaz a venit cu clarificări publice în cadrul teleconferinței cu analiștii, organizată după publicarea rezultatelor financiare aferente trimestrului al treilea.

Directorul financiar al companiei, Gabriela Trâmbițaș, a declarat că Romgaz nu va realiza nicio investiție în capacități de captare a carbonului până când nu va fi clar că proiectele sunt fezabile tehnic, economic și comercial.

Oficialii companiei au precizat că, în paralel cu procesul de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, sunt realizate studii pentru a evalua dacă zăcămintele de gaze epuizate pot fi utilizate pentru stocarea dioxidului de carbon, însă orice decizie de investiție va depinde exclusiv de rezultatele acestor analize.

Strategia de decarbonizare și investițiile estimate

Romgaz a aprobat recent o strategie de decarbonizare prin care compania se angajează să realizeze investiții de aproximativ 2,5 miliarde de euro până în 2050, în vederea atingerii obiectivului de zero emisii nete.

Din această sumă, circa 600 de milioane de euro ar putea fi direcționate către proiecte de captare și stocare a carbonului (CCS), tehnologia prin care dioxidul de carbon este captat din surse industriale și stocat în subteran, în contextul obligațiilor impuse de Uniunea Europeană.

Potrivit Gabrielei Mareș, director al Departamentului Relații Internaționale și Fonduri Europene din cadrul Romgaz, strategia include mai multe scenarii de evoluție a amprentei de carbon a companiei.

Primul scenariu analizează ipoteza în care Romgaz nu realizează nicio investiție suplimentară, iar reducerea emisiilor ar avea loc exclusiv ca efect al scăderii producției de gaze naturale până în 2050, acesta fiind utilizat ca scenariu de referință.

Al doilea scenariu vizează un nivel minim de investiții, cu accent pe reducerea emisiilor generate de activitățile proprii de explorare și producție. Al treilea scenariu, considerat de companie unul aspirațional, analizează traseul necesar pentru atingerea neutralității climatice până în 2050, prin implementarea unor proiecte care să reducă emisiile directe (Scope 1), adică emisiile provenite din surse controlate direct de companie, în principal prin electrificare și diminuarea emisiilor de metan.

Strategia prevede, de asemenea, orientarea către tehnologii noi care să sprijine tranziția energetică, precum dezvoltarea de capacități regenerabile (parcuri eoliene și fotovoltaice), proiecte de captare și stocare a carbonului, producția de hidrogen verde și introducerea biometanului în portofoliu. Reprezentanții companiei subliniază că documentul va fi revizuit periodic, iar fiecare proiect va fi evaluat individual din punct de vedere al fezabilității tehnice, economice și al potențialului de implementare, în contextul incertitudinilor actuale legate de reglementări, finanțare și maturitatea tehnologiilor.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
om in vant si ninsoare
2
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
3
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Red,Telephone,Box,And,Double-decker,Bus,On,Parliament,Square,And
4
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
5
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Digi Sport
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sediu hidroelectrica mediafax
Premierul, despre livrarea energiei de la Hidroelectrica fără factură: Cei care au tolerat trebuie să răspundă
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, despre jaloanele PNRR și clemența CE: Comisia a sesizat buna credință a Guvernului și măsurile care au fost luate
bani-lei-1536x866
Reacția Comisiei Europene după avizul negativ al CSM privind pensiile magistraților
bani, grafice, deficti bugetar
Economiștii văd, într-un scenariu optimist, un deficit de 8,4-8,6% din PIB în 2025. Ce înseamnă asta pentru economie
alexandru nazare la o sedinta
Alexandru Nazare: „Îngheţarea procedurii de suspendare a fondurilor europene este un pas foarte important pentru țară”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Bolojan: „Avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente...
Steve Witkoff
Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum...
pahar cu apa de la robinet
Câte județe, atâtea tarife la apă și canalizare. Care sunt zonele din...
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
Vacanța de iarnă 2025-2026: Câte zile libere au elevii și profesorii...
Ultimele știri
Pronosticul sumbru al unui fost ambasador SUA în Ucraina privind planurile de pace, după dezvăluirea convorbirii Witkoff - Ușakov
Târguri de Crăciun deschise din 29 noiembrie în București: Unde sunt amenajate cele opt piețe tematice de sărbători
Scandal din cauza unui pod vechi de 100 de ani, ce traversează râul Olt. Motivul pentru care oamenii se opun demolării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour dezvăluie secretele din spatele siluetei incredibile la 74 de ani. Sfatul prețios pe care l-a...
Cancan
Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul IREAL pentru care a recurs la un...
Fanatik.ro
Topul companiilor de stat cu cele mai mari pierderi în 2024. Societățile unde directorii și-au mărit...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”...
Adevărul
Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie după ce s-au alăturat armatei ruse din Transnistria. Maia Sandu a...
Playtech
Ce trebuie să faci după ora 18:00 pentru a menține căldura în casă toată seara. Așa reduci factura la...
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Marea Britanie amână aplicarea sancțiunilor împotriva Lukoil International până în luna februarie
Newsweek
Dificultăți la plata pensiilor militare. Guvernul a suplimentat bugetul cu milioane. Anul 2026, de coșmar
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...