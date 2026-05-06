Romgaz, tot mai aproape de preluarea Azomureș. Ilie Bolojan: „Salvăm industria națională de îngrășăminte chimice”

Romgaz a anunţat că a ajuns la un acord de principiu cu Azomureş privind preluarea activităţii operaţionale a combinatului, iar finalizarea negocierilor este estimată până la sfârşitul lunii mai 2026. Într-un mesaj publicat pe Facebook, premierul interimar Ilie Bolojan a descris tranzacţia drept „un pas important pentru a reporni industria de îngrăşăminte chimice din România” şi a afirmat că preluarea efectivă ar urma să fie realizată în următoarele 3-4 luni, după obţinerea aprobărilor necesare.

„SNGN Romgaz SA informează acţionarii şi investitorii că, în urma negocierilor purtate cu reprezentanţii S.C. Azomureş S.A., părţile au ajuns la un acord de principiu cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacţiei având ca obiect preluarea de către Romgaz a activităţii operaţionale Azomureş, prin transfer de afacere (Transfer of a Going Concern). Acordul de principiu reflectă înţelegerea comercială la care au ajuns părţile asupra principalelor elemente ale tranzacţiei, inclusiv asupra structurii acesteia, a preţului şi a mecanismelor comerciale aferente perioadei dintre semnarea contractului şi finalizarea efectivă a tranzacţiei”, a anunţat Romgaz, printr-un comunicat transmis Bursei de la Bucureşti.

Romgaz estimează că finalizarea negocierilor şi obţinerea avizului Consiliului de Administraţie al companiei pentru semnarea contractului aferent tranzacţiei vor avea loc cel mai târziu până la finalul lunii mai 2026.

Mesajul lui Ilie Bolojan

Într-un mesaj publicat pe Facebook, premierul Ilie Bolojan a afirmat că acordul de principiu dintre Romgaz şi Azomureş reprezintă „un pas important pentru a reporni industria de îngrăşăminte chimice din România”, pe care a descris-o drept esenţială pentru agricultură şi pentru economia românească.

Şeful Guvernului interimar a susţinut că valorificarea gazului din Marea Neagră prin procesarea acestuia în industria naţională poate aduce mai multă independenţă economică, preţuri mai stabile pentru fermieri şi protejarea locurilor de muncă.

„Acordul de principiu dintre Romgaz şi Azomureş înseamnă menţinerea în funcţiune a celei mai mari capacităţi industriale din acest domeniu. Preluarea efectivă se va face în următoarele 3-4 luni, după obţinerea tuturor aprobărilor”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a mai precizat că valorificarea superioară a gazului din Marea Neagră prin industriile naţionale a reprezentat o prioritate pentru Guvern în ultimele luni şi a mulţumit conducerii Romgaz pentru modul în care au fost purtate negocierile.

Mai mulți angajați, în șomaj tehnic

În ultimul an, combinatul Azomureş, deţinut de grupul elveţian Ameropa, a purtat discuţii continue cu Romgaz privind o posibilă achiziţie a platformei industriale de la Târgu Mureş.

Liderul Sindicatului „Alternativa 2002” din cadrul Azomureş, Emil Almăşan, a arătat recent că în jur de 800 de angajaţi ai combinatului, din cei 921, sunt în şomaj tehnic. În context, sindicaliştii au solicitat reluarea activităţii platformei sau măcar o soluţie viabilă care să protejeze locurile de muncă de la singurul combinat din România care produce îngrăşăminte pentru agricultură.

SNGN Romgaz SA este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucureşti (BVB). Acţionar principal este statul român cu o participaţie de 70%.

În 2013, Romgaz şi-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie electrică.

