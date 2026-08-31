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Romsilva a finalizat 19 proiecte pentru reducerea riscului de inundații. Investițiile au fost finanțate prin PNRR

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Romsilva. Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Baraje, praguri și lucrări de împădurire Proiect de peste 130 de milioane de lei

Regia Națională a Pădurilor (RNP) - Romsilva a finalizat și recepționat toate cele 19 obiective de investiții pentru corectarea torenților din fondul forestier proprietatea publică a statului, aflate în județele Bacău, Buzău, Suceava, Neamț, Hunedoara, Prahova, Vâlcea și Vrancea, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit unui comunicat al Romsilva, obiectivul principal al proiectului, realizat în baza contractului semnat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reformă și investiții, este reducerea riscului de inundații în zonele vulnerabile la formarea viiturilor torențiale.

Baraje, praguri și lucrări de împădurire

În cadrul proiectului au fost realizate lucrări de corectare a torenților, precum baraje, praguri, traverse și canale, dar și lucrări de ameliorare a terenurilor degradate prin împăduriri, înierbări și construirea de gărdulețe de nuiele, cu scopul de a reduce scurgerile de pe versanți.

„În urma acestei investiții, au fost restaurate albii torențiale pe o lungime de 42,51 kilometri, au fost refăcute 26 de structuri deteriorate de reținere a aluviunilor, au fost realizate 203 construcții noi aluvionare, din care 58 prevăzute cu scări pentru pești, au fost împădurite 11,1 hectare, au fost realizate gărdulețe de nuiele cu o lungime de 1.382 metri, au fost realizate înierbări pe 2,19 hectare și garnisaje pe o lungime de 1.885 metri pătrați, toți indicatorii proiectului fiind realizați”, precizează Romsilva.

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Potrivit instituției, dintre structurile existente refăcute, 21 au fost prevăzute cu scări pentru pești.

„Lucrările de corectare a torenților diminuează undele de viitură din zonele montane, rețin aluviunile, protejează fondul forestier, infrastructura de transport și comunitățile din aval, prin reducerea riscului de inundații”, mai arată Romsilva.

Proiect de peste 130 de milioane de lei

Proiectul s-a derulat în perioada 1 septembrie 2022 - 31 iulie 2026 și a avut o valoare totală de 130,37 milioane de lei, dintre care 109,56 milioane de lei au reprezentat finanțare prin PNRR.

Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare de păduri proprietatea publică a statului, aproximativ 48% din suprafața împădurită a țării, și asigură servicii silvice pentru aproximativ un milion de hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate.

Toate pădurile proprietatea publică a statului administrate de Romsilva dețin certificarea managementului forestier conform unui standard internațional.

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Editor : Ana Petrescu

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