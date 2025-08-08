Rusia redirecționează petrolul destinat Indiei către China, după tarifele impuse de Trump

După ce președintele american Donald Trump a impus tarife de 25% asupra importurilor din India ca reacție la cooperarea energetică cu Moscova, companiile rusești redirecționează exporturile de țiței Urals către rafinăriile chineze. Livrările sunt programate pentru luna octombrie, la prețuri reduse, potrivit Kyiv Independent.

Publicația citează Bloomberg, unde comercianți familiarizați cu situația declară că țițeiul Urals este acum oferit la preț redus atât rafinăriilor chineze de stat, cât și celor private. Livrările sunt programate pentru luna octombrie, din porturile vestice ale Rusiei, iar prețul a fost redus cu 1 dolar pe baril.

Măsura vine după ordinul executiv semnat de Trump pe 6 august, prin care a impus un tarif de 25% asupra importurilor din India. Casa Albă a motivat decizia prin faptul că India continuă să cumpere petrol și armament din Rusia, în ciuda războiului din Ucraina. Un tarif anterior de 25%, intrat în vigoare la 1 august, a crescut deja presiunea asupra cumpărătorilor indieni.

Sursele Bloomberg afirmă că ofertele cu discount sunt făcute de comercianți apropiați de Kremlin, inclusiv Litasco – principalul braț comercial al gigantului petrolier rus Lukoil.

Până acum, India devenise unul dintre cei mai mari cumpărători de țiței rusesc transportat pe mare. După invazia la scară largă a Ucrainei în 2022, importurile de petrol rusesc ale Indiei au crescut de peste 20 de ori, depășind 2 milioane de barili pe zi. La începutul anului 2022, petrolul rusesc reprezenta doar 0,2% din consumul energetic al Indiei. Această tendință s-a inversat după amenințările recente ale lui Trump privind noile tarife. Potrivit Reuters, rafinăriile de stat indiene au început să oprească achizițiile de petrol rusesc. Bloomberg a relatat că guvernul indian a cerut companiilor petroliere să pregătească planuri alternative de aprovizionare.

Alexandra Filippenko, expertă în studii americane, a declarat anterior că, deși New Delhi și-a menținut relațiile cu Moscova, influența SUA este semnificativ mai mare. „Piața americană este, desigur, foarte importantă pentru India, mult mai importantă decât Rusia și mult mai importantă decât petrolul rusesc ieftin”, a declarat ea pentru Kyiv Independent.

Deși China susține că este neutră în război, Beijingul a devenit un partener esențial pentru Rusia, oferind tehnologie cu dublă utilizare și continuând să cumpere petrol. Washingtonul a avertizat că, dacă Rusia nu încetează războiul, achizițiile suplimentare de petrol de către China ar putea duce la măsuri punitive, inclusiv tarife de până la 100% asupra exporturilor chineze către SUA.

Trump, care a promis că va obține un acord de pace între Ucraina și Rusia în 24 de ore de la preluarea mandatului, devine tot mai nerăbdător față de ceea ce el numește „întârzierile Moscovei” în negocierile de pace. Noile tarife fac parte dintr-un efort mai amplu de a reduce veniturile Rusiei din petrol, care reprezintă aproximativ o treime din bugetul federal și sunt esențiale pentru finanțarea războiului.

Editor : M.I.