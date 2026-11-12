Salariul mediu net a crescut la 5.717 lei, dar nu a ținut pasul cu inflația. Cât a pierdut puterea de cumpărare

Câștigul salarial mediu net a ajuns la 5.717 lei în septembrie 2026, în creștere cu 5% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Majorarea nu a acoperit însă creșterea prețurilor: salariul real, care reflectă puterea de cumpărare, a fost cu 1,5% mai mic decât în septembrie 2025. Este a 15-a lună consecutivă în care acest indicator scade în termeni anuali.

Comparativ cu august 2026, salariul mediu net a crescut cu 0,5%. În același interval, indicele câștigului salarial real a fost de 99,7%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a salariului mediu s-a redus cu 0,3% de la o lună la alta.

Câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.532 de lei, cu 35 de lei, respectiv 0,4%, peste nivelul înregistrat în august.

Salariul nominal reprezintă suma încasată de angajat, în timp ce salariul real arată câte produse și servicii pot fi cumpărate cu acei bani, după luarea în calcul a inflației. Astfel, chiar dacă venitul mediu a crescut în lei, puterea sa de cumpărare a continuat să scadă.

Cele mai mari salarii, în IT și extracția petrolului și gazelor

Cele mai ridicate câștiguri salariale medii nete au fost înregistrate în activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, unde media a ajuns la 13.513 lei, și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu 13.336 de lei.

La polul opus, cele mai mici salarii medii nete au fost în alte activități de servicii, unde media a fost de 2.982 de lei, și în pescuit și acvacultură, cu 3.005 lei.

Diferența dintre sectorul cu cel mai ridicat salariu mediu și cel aflat la capătul clasamentului a depășit astfel 10.500 de lei.

Cele mai mari creșteri ale câștigului salarial mediu net față de august au fost înregistrate în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu 13,4%, și în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, cu 12,7%.

Majorări cuprinse între 5,5% și 10% au fost consemnate în extracția minereurilor metalifere, activitățile de servicii anexe extracției, fabricarea produselor din tutun și industria metalurgică.

În aceeași categorie au intrat tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj, marochinărie și încălțăminte, prepararea și vopsirea blănurilor, precum și activitățile de management și consultanță în management.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în activitățile de jocuri de noroc și pariuri, unde salariul mediu net s-a redus cu 9,3%.

Diminuări cuprinse între 5,5% și 7% au fost consemnate în producția cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrările audio și editarea muzicală, depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, precum și în activitățile juridice și de contabilitate.

În sectorul bugetar, câștigul salarial mediu net a scăzut în septembrie cu 0,5% în sănătate și asistență socială și cu 0,2% în administrația publică, raportat la luna precedentă.

În învățământ, salariul mediu net a crescut cu 1% față de august.

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Editor : A.D.