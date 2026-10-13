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Salariul mediu net a scăzut la 5.688 de lei în august. Majorarea anuală nu a ținut pasul cu inflația

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Din articol
De ce au scăzut salariile în august Domeniile în care salariile au crescut

Câștigul salarial mediu net din România a coborât la 5.688 de lei în august 2026, cu 132 de lei, respectiv 2,3%, sub nivelul din iulie, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS). Comparativ cu august 2025, salariul mediu net a crescut cu 5,6%, însă prețurile au avansat mai repede, cu 6,2%, astfel că puterea de cumpărare a scăzut ușor.

Câștigul salarial mediu brut a fost de 9.497 de lei, cu 212 lei, respectiv 2,2%, mai mic decât în luna precedentă.

Cele mai mari salarii medii nete au fost înregistrate în activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, unde media a ajuns la 13.010 lei, și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu 11.760 de lei.

La polul opus, cele mai mici valori au fost raportate în alte activități de servicii, cu un salariu mediu net de 2.985 de lei, și în pescuit și acvacultură, cu 2.998 de lei.

Deși salariul mediu net a fost cu 5,6% mai mare decât în august 2025, creșterea nu a acoperit integral scumpirile din aceeași perioadă. Indicele câștigului salarial real a fost de 99,5%, ceea ce arată că puterea de cumpărare a salariului mediu s-a redus cu aproximativ 0,5% într-un an.

Față de iulie 2026, indicele câștigului salarial real a coborât la 97,5%, echivalentul unei diminuări cu 2,5% a puterii de cumpărare de la o lună la alta.

Raportat la octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a ajuns la 235,1%, cu șase puncte procentuale sub valoarea înregistrată în iulie 2026.

INS a explicat faptul că salariul mediu poate fluctua pe parcursul anului în funcție de momentul în care sunt acordate primele anuale, cele de sărbători și alte recompense. Influența acestora este vizibilă în special în lunile decembrie și martie sau aprilie, iar variațiile se estompează atunci când este analizat întregul an.

De ce au scăzut salariile în august

Câștigul salarial mediu net a scăzut în august în majoritatea activităților economice. Una dintre explicațiile INS este că, în lunile precedente, unii angajați au primit prime ocazionale, drepturi în natură, ajutoare bănești, sume din profit sau bilete de valoare, care nu s-au mai regăsit în veniturile din august.

Scăderile au fost influențate și de producția mai redusă, de încasările mai mici ale companiilor și de concediile de odihnă, perioade în care unii salariați nu primesc tichete de masă sau alte drepturi. Cea mai mare diminuare, de 18,3%, a fost înregistrată în industria producătoare de autovehicule, remorci și semiremorci.

Salariile medii nete au scăzut cu procente cuprinse între 10,5% și 14% în activitățile de arhitectură, inginerie, testări și analiză tehnică, în fabricarea altor mijloace de transport, în activitățile juridice și de contabilitate, precum și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale.

Reduceri cuprinse între 3,5% și 10% au fost raportate în industria textilă, pielărie și încălțăminte, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte și a echipamentelor electrice, industria farmaceutică și chimică, prelucrarea țițeiului, producția de calculatoare și echipamente electronice, activitățile poștale și de curierat, activitățile artistice, închiriere și leasing și extracția minereurilor metalifere.

Domeniile în care salariile au crescut

Cea mai mare creștere de la o lună la alta, de 8%, a fost înregistrată în activitățile de jocuri de noroc și pariuri.

Majorări cuprinse între 3% și 6,5% au fost raportate în producția cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrările audio și editarea muzicală, difuzarea și transmiterea de programe, activitatea agențiilor de știri, sport și divertisment, precum și în fabricarea produselor din tutun.

Creșteri mai reduse, cuprinse între 1% și 2%, au fost consemnate în producția și furnizarea energiei electrice și termice, a gazelor, apei calde și aerului condiționat, în tipărire, investigații și protecție, transporturile terestre și prin conducte, telecomunicații, hoteluri și alte facilități de cazare.

INS arată că avansul salariilor din aceste domenii a fost determinat de acordarea unor prime, de rezultate mai bune ale producției sau de încasări mai mari. În unele cazuri, media a crescut și după plecarea unor angajați care aveau venituri sub nivelul mediu.

În sectorul bugetar, salariul mediu net a scăzut față de iulie cu 1,1% în sănătate și asistență socială, cu 1% în învățământ și cu 0,6% în administrația publică.

Editor : A.D.

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