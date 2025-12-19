Live TV

Salariul minim majorat de la 1 iulie 2026. Guvernul a pus proiectul în transparență decizională

Data publicării:
bani-lei-1536x866
Foto: Profimedia Images

Ministerul Muncii a publicat, vineri, în transparență decizională, proiectul de lege prin care salariul minim pe economie este majorat la 4.325 de lei pe lună de la 1 iulie 2026, după acordul din Coaliție

Guvernul propune ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie majorat la 4.325 lei lunar începând cu data de 1 iulie 2026, ceea ce reprezintă o creștere de 6,8%, față de luna iunie 2026. 

„Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră”, prevede proiectul. 

În 2024 salariul minim a fost de 3.700 lei brut lunar, iar în Guvernul Ciolacu a fost decisă creșterea la 4.050 lei, măsura fiind aplicată de la 1 ianuarie 2025. Inflația a stagnat la 9,8% în luna noiembrie, potrivit datelor INS. În cazul în care aceasta va rămâne la un procent de aproximativ 9-10%, un salariu minim de 4.325 lei nu ar compensa integral inflația. 

Zeci de sindicalişti din patru confederaţii au protestat, joi, la Palatul Cotroceni, cerând Preşedinţiei să iniţieze o mediere între Guvern şi partenerii sociali, în contextul nemulţumirilor legate de politicile de austeritate şi de salariul minim pe economie. S-au raliat protestului, printre alţii, membrii Sindicatului Transportatorilor şi cei ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual (SNPPC) din cadrul Ministerului de Interne. Creșterea anunțată de Guvern pentru iulie 2026 a salariului minim nu a liniștit sindicatele, care vor ca majorarea să se aplice de la începutul anului. 

Citește și: Estimări pesimiste: euro ar putea ajunge la 5,2 lei în 2026. Avertismentul economiștilor privind impozitul minim pe cifra de afaceri 

