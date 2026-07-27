Greva generală anunțată de Federația Sanitas va începe marți în aproximativ 400 de unități sanitare din țară, a declarat luni, la Digi24, președintele federației, Iulian Pope. Liderul sindical susține că acțiunea de protest este o certitudine și acuză Guvernul că nu a purtat negocieri reale privind legea salarizării, în timp ce principalele nemulțumiri rămân forma proiectului și lipsa personalului din spitale.

„Avem astăzi o ședință în care organizăm, pur și simplu, greva, nu o ședință în care se decide dacă va fi sau nu va fi grevă. Este o ședință de organizare, de informare a colegilor noștri care asigură comitetele de grevă la nivel local și, de asemenea, dacă ei vor să ne împărtășească dificultățile pe care le întâmpină în organizarea acțiunii de protest de mâine”, a declarat președintele Sanitas, la Digi24.

Acesta susține că Guvernul a fost informat încă din luna iunie despre intenția federației de a declanșa greva generală, însă nu ar fi răspuns solicitărilor de dialog.

„Noi am notificat Guvernul despre această acțiune prima dată pe 5 iunie. Am revenit cu notificarea după 20 de zile. Nu este o noutate. Guvernul trebuia să știe. Nu ne-a răspuns în niciun fel, nici măcar în scris. Nu ne-a chemat la nicio negociere serioasă. Doar ministrul Pîslaru, într-adevăr, ne-a invitat la o negociere după decizia Curții de Apel București. Acesta este principalul motiv pentru care am refuzat. O singură întrevedere urma să avem cu domnul Pîslaru, și aceea destul de târziu”, a afirmat Pope.

Întrebat despre impactul grevei asupra pacienților, acesta a spus că urgențele vor fi asigurate, însă responsabilitatea pentru situația creată aparține Guvernului: „Urgențele vor fi asigurate. Spunem acest lucru de două luni. Vom încerca să le creăm cât mai puțin disconfort pacienților, așa cum facem de fiecare dată. Dar toată lumea trebuie să înțeleagă că Guvernul acesta ne-a adus aici. Nu este vina noastră, a lucrătorilor”.

Sanitas: În forma actuală, legea salarizării va reduce sau va bloca veniturile

Iulian Pope a reiterat că Federația Sanitas respinge forma actuală a proiectului legii salarizării, susținând că o parte dintre angajați vor pierde bani, iar pentru alții veniturile vor rămâne înghețate.

„Sunt destui salariați care vor avea pierderi efective de venit, începând cu 1 ianuarie, dacă legea se aplică în această formă. Dar sunt foarte mulți, mai mult de jumătate, care vor avea veniturile blocate. Luăm de bun ceea ce ne spune Guvernul, că vor exista acele sume compensatorii. Numai anul acesta avem o inflație cu două cifre. Creșteri salariale nu au fost nici în 2025 pentru sistemul sanitar și nu vor fi creșteri în următorii cinci ani. Nu putem să acceptăm ca sporul pentru continuitate să fie de 10% sau, în ultima formă, de 30%. Este foarte puțin. Peste tot în Europa, această creștere a tarifului este de 100%, uneori chiar mai mare de 100%”, a afirmat acesta.

O altă revendicare importantă a sindicaliștilor este deblocarea posturilor din sistemul sanitar.

Liderul Sanitas a salutat amendamentul aprobat luni în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților, care prevede eliminarea obligativității memorandumului pentru ocuparea posturilor vacante.

„Vreau să îi felicit pe parlamentarii care încearcă să găsească o soluție pentru deblocarea posturilor din sistemul sanitar, pentru că sunt blocate de prea multă vreme, iar lucrurile acestea nu pot continua așa”, a declarat Pope.

Acesta a criticat și varianta discutată la nivel guvernamental, potrivit căreia deblocarea posturilor ar urma să fie condiționată de gradul de ocupare a paturilor din spitale.

„Înțeleg că, astăzi, Casa Națională și Ministerul Sănătății vor condiționa deblocarea unor posturi de nivelul de ocupare a paturilor din spitale. Este un nonsens. Trebuie făcută o analiză serioasă pentru fiecare unitate sanitară. Tocmai lipsa de personal duce, în unele secții sau unități sanitare, la un procent mic de ocupare a paturilor. Este firesc: dacă nu ai medici, dacă nu ai asistenți, nu poți să asiguri servicii la capacitatea maximă a unității sanitare”, a explicat liderul sindical.

Întrebat despre amendamentul susținut de PSD privind eliminarea memorandumului pentru ocuparea posturilor vacante, Pope a spus că aceasta este soluția pe care o susține federația: „Este cea mai bună soluție, pentru că fiecare spital își cunoaște foarte bine nevoile, fiecare spital își cunoaște limitele bugetare și ar fi cea mai bună soluție: această debirocratizare a angajărilor în sistemul sanitar. Este logic că nu poți oferi servicii dacă nu ai medici. Este logic că nu poți asigura îngrijiri de calitate dacă nu ai asistenți, infirmieri și toate celelalte categorii de personal. Dacă se face acest pas din perspectiva angajărilor, consider că lucrurile vor fi aproape rezolvate. Dincolo de greva generală de mâine, noi sperăm să reușim să ne așezăm la masa negocierilor reale cu cei care decid”, a concluzionat Iulian Pope.

Editor : A.D.