Șantierul Naval Mangalia va intra în procedura de faliment. Planul de reorganizare a fost respins de creditori

Șantierul Naval Mangalia va intra în procedura de faliment, după ce creditorii au respins, luni, planul de reorganizare care prevedea atragerea unui investitor strategic, potrivit anunțului făcut de CITR, administratorul judiciar al șantierului. Decizia deschide calea lichidării și a opririi treptate a activității, în ciuda protestelor angajaților și a apelurilor pentru salvarea companiei.

Șantierul Naval Mangalia este unul dintre cei mai mari angajatori din zonă, iar intrarea în faliment riscă să afecteze direct câteva mii de locuri de muncă și activitatea economică locală.

Potrivit unui comunicat de presă, CITR urmează să sesizeze instanța pentru deschiderea oficială a procedurii de faliment.

„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă toate drepturile salariale vor fi respectate”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Proteste timp de zece zile și apeluri disperate

Decizia creditorilor vine după aproape două săptămâni de proteste zilnice la Șantierul Naval Mangalia, unde sute de angajați s-au adunat în curtea companiei pentru a cere salvarea locurilor de muncă.

Oamenii au avertizat în mod repetat că votul asupra planului de reorganizare este decisiv și că alternativa, falimentul, ar însemna pierderea activității și a miilor de joburi.

Liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurențiu Gobeajă, a transmis un apel direct către creditori și autorități, avertizând asupra consecințelor votului.

„Dacă veți vota împotriva planului de reorganizare, asta ne va demonstra că nu vă pasă de noi. Vreți doar banii și atât”, declara acesta înaintea ședinței.

Acesta a participat la adunarea creditorilor ca reprezentant al salariaților și a făcut apel la responsabilitate, subliniind impactul social major al unei eventuale decizii de intrare în faliment.

Sindicaliștii au invocat inclusiv posibilitatea ca statul să intervină ulterior și să preia activele șantierului, însă au insistat că aprobarea planului era soluția imediată pentru menținerea activității.

Salarii plătite temporar de stat și statut strategic

Pe 31 martie, Guvernul a aprobat plata salariilor angajaților din Fondul de Garantare pentru o perioadă de șapte luni, o măsură menită să limiteze impactul social imediat.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a explicat că statul a adoptat actele necesare pentru ca mecanismul să devină aplicabil, astfel încât angajații din companii aflate în dificultate să își poată primi veniturile.

În același timp, șantierul a fost declarat companie de interes strategic, alături de Liberty Galați, Liberty Tubular Products și Romaero.

Potrivit datelor oficiale, suma totală alocată pentru aceste companii este de 257,7 milioane de lei, pentru aproximativ 4.500 de angajați.

Din total, 89,7 milioane de lei sunt alocate companiilor aflate în insolvență, inclusiv Damen Shipyards Mangalia, pentru peste 1.500 de angajați, pe o perioadă de șapte luni.

Guvernul a transmis că măsura are ca scop protejarea locurilor de muncă și susținerea unor operatori economici esențiali pentru economia națională, însă soluția este una temporară.

De la reorganizare la lichidare

Planul de reorganizare respins de creditori prevedea identificarea unui investitor strategic care să preia șantierul și să asigure finanțarea necesară relansării activității.

În lipsa acestuia, CITR, în calitate de administrator judiciar, este obligată să solicite instanței deschiderea procedurii de faliment, care presupune oprirea treptată a activității și valorificarea activelor pentru plata creditorilor.

Șantierul Naval Mangalia se află în insolvență din iunie 2024, iar problemele financiare s-au accentuat în ultimele luni, pe fondul blocajelor și al întârzierilor salariale.

