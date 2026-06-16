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Șase persoane arestate într-un dosar de furt de produse petroliere. Ce au găsit polițiștii la percheziții

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brbat care conecteaza un furtun la cisterna
Foto: Profimedia
Din articol
Instalații artizanale, produse petroliere și bani, descoperite la percheziții

Șase persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, iar alte zece au fost plasate sub control judiciar într-un dosar care vizează furtul de produse petroliere. Măsurile au fost dispuse după 62 de percheziții desfășurate în opt județe și în București, în cadrul unei anchete coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, în urma descinderilor din 14 iunie au fost reținute 24 de persoane, cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani.

„În urma celor 62 de percheziţii efectuate la data de 14 iunie, de poliţiştii Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, faţă de 24 de persoane, cu vârste cuprinse între 30 şi 60 de ani”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Persoanele cercetate au fost prezentate ulterior în fața magistraților. Celelalte persoane vizate de anchetă vor fi cercetate în stare de libertate.

„Pe numele a şase persoane au fost emise mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar faţă de 10 persoane a fost luată măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”, au precizat reprezentanții poliției.

Instalații artizanale, produse petroliere și bani, descoperite la percheziții

Perchezițiile au avut loc în județele Dâmbovița, Prahova, Argeș, Ilfov, Ialomița, Tulcea și Vâlcea, precum și în municipiul București.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri despre care suspectează că erau folosite pentru sustragerea produselor petroliere.

„Au fost descoperite şi indisponibilizate 30 de telefoane mobile, 30 de instalaţii artizanale pentru sustragerea carburantului, dar şi 12 magneţi, 6 telecomenzi şi 7 dispozitive folosite pentru bruierea aparatului de măsurat”, au transmis anterior polițiștii.

De asemenea, au fost indisponibilizați 3.000 de litri de produs petrolier finit, aproximativ 157.000 de lei, 17.700 de euro și 22 de autocisterne.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului de Ordine Publică din cadrul IPJ Dâmbovița, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște.

Perchezițiile au fost desfășurate în cadrul operațiunii Jupiter, coordonată la nivel național de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Ancheta vizează infracțiuni privind furtul de produse petroliere, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.

Editor : A.D.

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