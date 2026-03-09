Live TV

Video Scenariile analizate de Guvern pentru a păstra prețul combustibilului sub 10 lei/litru (surse)

Guvernul analizează trei scenarii pentru a limita creșterea prețurilor la carburanți și pentru a evita depășirea pragului de 10 lei pe litru, în contextul scumpirii accelerate a petrolului pe piețele internaționale, potrivit unor surse Digi24.ro. Printre variantele discutate în coaliția de guvernare se numără reducerea temporară a accizei, acordarea unui sprijin pentru transportatori și agricultori sau diversificarea surselor de aprovizionare cu petrol. 

Discuțiile au loc în condițiile în care prețurile la pompă au crescut deja în ultima săptămână. În prezent, motorina standard costă aproximativ 8,60 lei pe litru, iar benzina a depășit 8,20 lei pe litru.

Săptămâna trecută, benzina s-a scumpit cu 24 de bani, iar motorina cu 33 de bani, într-un moment în care barilul de petrol a urcat de la aproximativ 72 de dolari la peste 80 de dolari.

Între timp însă, cotațiile au continuat să crească, depășind 90 de dolari, fără ca aceste evoluții să fie reflectate imediat la pompă.

În cursul dimineții de luni, 9 martie, prețul petrolului a urcat temporar până la aproape 120 de dolari pe baril, după care a coborât la aproximativ 105-110 dolari, nivel la care se tranzacționează și în prezent. Evoluțiile ar putea duce la un nou val de scumpiri la pompă în perioada următoare.

Citește și: VIDEO O nouă rundă de negocieri în Coaliție, după blocajul pe buget. Guvernul va prelungi schema de ajutor pentru transportatori (surse)

Ce scenarii analizează Guvernul

Primul scenariu analizat de Guvern vizează reducerea temporară a accizei la benzină și motorină. O astfel de măsură ar putea reduce prețul final la pompă, în condițiile în care o parte importantă din prețul combustibililor este formată din taxe.

Totuși, această variantă ar însemna și venituri mai mici la bugetul statului, deoarece accizele reprezintă o sursă importantă de încasări.

Un alt scenariu analizat de autorități presupune acordarea unui sprijin financiar pentru anumite categorii profesionale, în special pentru transportatori și agricultori, considerate cele mai afectate de creșterea prețurilor la combustibil.

O măsură similară a fost aplicată și în 2022, după izbucnirea războiului din Ucraina, când prețurile carburanților au depășit 9 lei pe litru.

Potrivit surselor Digi24.ro, cel de al treilea scenariu se referă la diversificarea surselor de aprovizionare cu petrol, pentru a reduce dependența de importurile din Orientul Mijlociu.

Autoritățile iau în calcul această variantă în contextul tensiunilor din regiune, care ar putea afecta transportul petrolului, în special în zona Strâmtorii Ormuz, una dintre principalele rute de tranzit pentru petrolul la nivel mondial.

Citește și: Ministrul Energiei: Este „extrem de important” ca prețul carburanților să nu ajungă la două cifre. Guvernul are 5 scenarii în lucru

Guvernul vrea să evite prețuri de două cifre

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, 7 martie, că autoritățile analizează mai multe variante de intervenție și că măsurile ar putea fi aplicate temporar, până când situația de pe piețele internaționale se stabilizează.

„Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre când vorbim despre prețul combustibilului. Analizăm mai multe scenarii și suntem pregătiți să intervenim punctual pentru a reduce acest efect negativ”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, o decizie finală privind măsurile care vor fi adoptate ar putea fi luată la finalul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare, în funcție de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și de dinamica prețurilor petrolului pe piețele internaționale.

