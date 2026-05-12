Exclusiv Schema prin care zeci de mii de firme evită să plătească 2,3 miliarde de lei la ANAF și soluția Fiscului pentru a recupera datoriile

Multe firme cu datorii la stat apelează la onouă schemă: își închid conturile bancare și astfel reușesc să scape de popriri. Șeful ANAF, Adrian Nica, a spus însă la Digi24 că Fiscul a găsit soluții să recupereze datorii și de la aceste firme.

„Statul nu pierde bani, pentru că partea aceasta care se adaptează pe zona de evaziune, unde anumiți antreprenori aleg să meargă în zona asta gri, neagră, prin desființarea conturilor bancare nu face altceva decât să îngreuneze activitatea ANAF. Astăzi avem instrumentele necesare să ne putem apăra de aceste situații care trenează de foarte mult timp”, a spus Nica.

El explică și schema folosită de firmele cu datorii: „O societate comercială desfășoară activitate undeva în țară, acumulează datorii, în momentul în care este luată în vizor de către organele de executare silită ANAF, ei își desființează conturile și migrează cu sediul social, venind în zona Bucureștiului, unde în acest moment, administrația fiscală are o problemă reală cu resursa umană”.

„În momentul acesta avem E-factura și, cu ajutorul acestui instrument pe care îl avem de doi ani, ANAF vede aceste firme cu datorii, de unde au bani de primit. Și atunci, cu ajutorul colegilor, identificăm în E-factura de unde trebuie să primească bani și punem terț poprit. Dar este un instrument mult mai greu, mult mai anevoios, care face activitatea de colectare infinit mai grea decât acolo unde avem un cont bancar. Poprim contul bancar și ANAF colectează taxele din contul bancar”, a spus Nica.

E vorba de 2,3 miliarde de lei care pot fi recuperați mai greu.

„În acest moment, la nivelul structurilor ANAF avem în lucru noi metode de atragere a răspunderii administrațiilor. În opinia mea și a echipei din ANAF cu care lucrez la astfel de proceduri, trebuie să ne îndreptăm atenția către persoana fizică aflată în spatele companiei, persoana care manipulează datele, cifrele, raportările pentru a se sustrage plății taxelor”, a mai spus Nica.

„Cred că este momentul să stabilim care contribuabili sunt de rea-credință și să le oferim tratamentul corespunzător. Spun de la începutul preluării mandatului ca ANAF trebuie să împartă contribuabilii între contribuabilii de bună credință și cei de rea credință. În această lună, vom lansa primul calup de contribuabili cu risc foarte mare și vom merge în teren să identificăm dacă comportamentul lor este conform celor din bazele de date”, a adăugat el.

Nica a mai spus că în aprilie, „ANAF a colectat peste planul de încasări cu peste un miliard” de lei.

„Evident că este o sumă încurajatoare, dar nu este suficient. Mai avem foarte mult de lucru în zona scoaterii la suprafață a evaziunii fiscale și principala provocare a ANAF în perioada următoare este aceea de a identifica persoanele cu averi mari și venituri mici”, a explicat șeful ANAF.

El a precizat că este legal ca o firmă să funcționeze fără cont bancar.

„Sunt foarte multe tertipuri pe care le folosesc agenții economici pentru a și nu-și plăti taxele la ANAF. Dar astăzi, cu această digitalizare pe care o avem, dublată de E-factura, avem informațiile necesare pentru a identifica societățile comerciale care au un astfel de comportament și în plus, în pasul doi, mergem pentru identificarea persoanelor fizice care se află în spatele acestor operațiuni”, a precizat el.

