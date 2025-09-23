Schema uriașă de evaziune în ride-sharing, descoperită de ANAF. Precizările ministrului de Finanțe

Alexandru Nazare a anunțat că inspectorii ANAF au descoperit o schemă complexă de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing, prin care a fost creat un prejudiciu de peste 266 milioane de lei la bugetul de stat. Ministrul Finanțelor a adăugat că au fost date amenzi de 4,8 milioane lei și au fost deschise 90 de dosare penale.

„Operațiune ANAF Antifraudă în ride-sharing. Inspectorii Antifraudă ANAF au anunțat recent descoperirea unei scheme complexe de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), prin care a fost creat un prejudiciu de peste 266 mil. lei la bugetul de stat. Cum funcționa această schema? O firmă intermediară reținea 5–10% comision de la șoferi, pe care îi plătea la negru. Evitau astfel plata contribuțiilor de sănătate și asigurare socială pentru șoferi și a impozitelor”, a scris Alexandru Nazare, marți pe Facebook.

Pentru aceste practici, ANAF a aplicat amenzi de 4,8 mil. lei, au fost deschise 90 de dosare penale, iar șoferii care nu emiteau bonuri fiscale au fost sancționați, a mai spus ministrul PNL.

„Pentru prevenirea situațiilor similare în viitor, am introdus declarația informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc. Acest instrument oferă control în timp real și permite intervenții rapide, pentru a preveni repetarea acestui tip de cazuri”, a completat Nazare.

Ministrul de Finanțe a subliniat că „este absolut esențial pentru administrația fiscală să prevină, nu doar să descopere şi să penalizeze frauda”.

„De aceea, mandatul ANAF rămâne unul ferm: să îşi facă din ce în ce mai bine treaba”, a conchis el.

Editor : Ana Petrescu