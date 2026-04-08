Schimbări privind muncitorii străini: guvernul simplifică și organizează sistemul prin lansarea platformei WorkinRomania.gov.ro

Data publicării:
Ministrul Economiei, Irineu Darău, consideră că procesul prin care lucrătorii străini ajung şi muncesc în România este, în prezent, complicat şi greu de urmărit, iar guvernul va schimba asta, printr-un proiect de Ordonanţă de Urgenţă, elaborat de Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, care simplifică şi organizează întregul sistem, astfel încât statul să ştie exact cine vine, unde lucrează şi în ce condiţii. Ministrul mai anunţă introducerea platformei WorkinRomania.gov.ro, unde vor fi gestionate toate procedurile.

„Procesul prin care lucrătorii străini ajung şi muncesc în România este, în prezent, complicat şi greu de urmărit. România are nevoie de forţă de muncă, dar nu cu un sistem opac şi vulnerabil la abuzuri. Guvernul va schimba asta!”, spune ministrul Economiei pe Facebook.

Irineu Darău anunţă că a avizat un proiect de Ordonanţă de Urgenţă, elaborat de Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, care simplifică şi organizează întregul sistem, astfel încât statul să ştie exact cine vine, unde lucrează şi în ce condiţii.

„Este un subiect pe care l-am urmărit constant încă din primul mandat de senator, ca membru al Comisiei pentru muncă, pentru că problemele din acest sistem sunt cunoscute de ani de zile. Introducem platforma WorkinRomania.gov.ro, unde vor fi gestionate toate procedurile, pentru ca angajatorii să aibă un proces mai rapid şi mai clar. Vom avea reguli stricte pentru agenţiile de recrutare, ca să eliminăm intermediarii care profită de oameni sau ocolesc legea. În felul acesta, lucrătorii vor fi protejaţi prin obligaţii clare de informare, astfel încât fiecare să ştie din start unde vine, ce salariu are şi în ce condiţii lucrează”, explică ministrul Economiei.

Darău mai afirmă că, în acelaşi timp, angajarea străinilor va fi corelată cu nevoile reale ale economiei şi, foarte important, România păstrează în ţară străinii care au studiat aici şi care pot începe să muncească fără drumuri inutile şi fără birocraţie.

„Este o schimbare necesară, cu un obiectiv clar: un sistem corect şi controlat, în care regulile sunt respectate de toţi. Asta este baza unei economii funcţionale”, subliniază Irineu Darău.

Editor : B.E.

