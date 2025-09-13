Guvernul a anunțat că de la 1 octombrie nu va mai fi prelungită plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Ionuț Lupu, reprezentant al crescătorilor de vaci de lapte a declarat, pentru Digi24, că orice intervenție a Executivului poate produce „distorsiuni foarte grave”, precum și o creștere a prețurilor la raft. El a adăugat că plafonarea a pus presiune pe costuri și nu a adus vreun „avantaj substanțial pentru fermieri” și a transmis Executivului că aceștia au nevoie de creditul fiscal și de măsuri prin care să fie realizate investiții în ferme.

„Lucrurile sunt cât se poate de clare. Există două paliere, unul social și unul economic. Din perspectiva fermierilor lucrurile sunt foarte complicate, pentru că știm cu toții că orice intervenție a Guvernului în formarea prețului, fie că vorbim de o intervenție voluntară, așa cum s-a întâmplat în urmă cu 3-4 ani, în timpul Guvernului Ciucă, fie că vorbim de o plafonare a unui pachet de produse de bază, și mă refer aici doar la laptele nostru, pentru că sunt reprezentantul crescătorilor de vaci de lapte, nu poate să producă distorsiuni foarte grave, din păcate”, a afirmat pentru Digi24 Ionuț Lupu, fermier și fost director general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), demis din funcție în februarie 2024.



„Fermierii au o putere foarte mică de negociere”, a continuat el.

„Se află la baza lanțului de producere, motiv pentru care va exista, în permanență, o elasticitate foarte redusă atunci când va vor putea să-și stabilească niște niște marje de profit”, a adăugat Lupu.

Întrebat dacă măsura plafonării i-a ajutat sau, dimptrivă, a pus presiune pe costuri, Ionuț Lupu a răspuns: „A pus presiune pe costuri”.

„Așa cum bine ați spus, niciuna dintre plafonările menționate anterior, cea voluntară sau ceasa pe un anumit pachet de de produse, nu a venit cu un avantaj substanțialpentru fermieri. În permanență fermierul aflându-se, așa cum am menționat anterior, aflându-se la baza lanțului de producție, a fost cel mai vulnerabil din acest punct de vedere”, a mai precizat el.

Chestionat dacă prețurile la raft vor fi mai mari, în contextul neprelungirii plafonării, fermierul a replicat că este foarte posibil ca acest lucru să se întâmple.

„Este un o așezare a pieței în funcție de cerere și ofertă. Este foarte posibil ca acest lucru să se să se întâmple, însă nu pot eu în acest moment să se estimez. Așa cum am spus, noi în momentul de față probabil de pe umerii noștri va fi luată o presiune în negocierea cu veriga superioară nouă. Mă refer aici la colegii din partea de procesare, care la rândul lor nu vor mai avea acele marje controlate, să spun așa, nici retailul, nici nici procesator nu sunt marjele controlate”, a explicat Ionuț Lupu.

„În acest an, fermierii au fost extrem de loviți de problema secetei”

Întrebat cât din scumpirea de pe piață vine din lanțul de retail și cât din costurile reale ale fermierilor, el a răspuns că „în acest an, fermierul român are o oarecare problemă legată de secetă”.

„Noi am vorbit de foarte mult timp și seceta este principalul nostru generator de probleme, să spun așa. Fermierii din jumătatea vestică a țării și din sud sunt extrem de loviți de această problemă. Pe cale de consecință, costurile noastre de producție sunt extrem de ridicate în această toamnă. Așadar, îmi este destul de greu în acest în acest moment să fac mai multe estimări, însă orice eliberare de presiune pusă pe umerii fermierilor nu poate decât să ne facă să ne facă foarte mult bine”, a completat el.

„Ne uităm cu toții, cu jind, cel puțin eu vorbesc de fermierii pe care eu îi reprezint, la acea nenorocită de balanță comercială și vedem faptul că de ani de zile observăm faptul că avem o un deficit de balanță comercială de aproape 800-900 de milioane de euro, dacă ne referim doar la doar la produse de lapte și produsele lactate.

Așadar, este clar că avem nevoie de proiecte mult mai mult mai aplicate din partea din partea autorităților, pentru că suntem în punctul în care fermierii au capacitatea au cunoștințele, știu să producă lapte mult ieftin și de calitate, însă avem nevoie de o serie de mecanisme, astfel încât acest lucru să poată fi realizat. Atât timp cât noi producem 30-35% din laptele care se află pe raftul magazinelor noastre, este clar că fermierul român va fi extrem de vulnerabil în orice discuție sau negociere”, a spus el.

Soluțiile propuse ca românii să nu plătească mai mult la alimentele de bază

Ionuț Lupu a propus soluții pentru ca românii să nu plătească mai mult la alimentele de bază, începând din octombrie.

Chestionat ce măsură ar propune Guvernului în locul plafonării, Ionuț Lupu a răspuns: „Cea mai mare nevoie pe care au fermierii, în momentul de față, nu am să fac referire exclusiv la această discuție legată de de plafonare”.

„Mă refer doar la consolidarea sectorului nostru și avem nevoie de creditul fiscal, avem nevoie de măsuri care să ne permită realizarea de investiții în ferme, astfel încât să ne putem consolida. Ne uităm cu jind la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, acolo unde se fac investiții și multe dintre animalele noastre pleacă spre Republica Moldova pentru a popula fermele din țara vecină. Sunt lucruri care la nivel regional se întâmplă.

Ne uităm cu atenție la scăderea ca cantităților de la produse în țările veste europene. Se realizează o relocare către Europa Centrală și de Est. Trebuie să fim mult mai incisivi atunci când ne cerem bugetele pentru realizarea de investiții, în discuțiile cu Ministerul Agriculturii”, a conchis fermierul.

