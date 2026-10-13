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Video Școlile din mediul rural riscă să suspende cursurile din lipsa fondurilor pentru încălzire. Primăriile așteaptă sprijinul Guvernului

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elevi in clasa
Foto: Captură video Digi24
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În lipsa unui Guvern cu puteri depline, mii de elevi din mediul rural ar putea fi trimiși acasă în această iarnă dacă primăriile nu găsesc bani pentru încălzirea școlilor. La Vărăști, în județul Giurgiu, primarul a spus că nu a cumpărat lemne pentru școala principală, întrucât a trebuit să achite facturile la energie de anul trecut, iar la Budești, în județul Călărași, administrația locală a transmis că nu își permite motorina necesară centralei termice.

În comuna Vărăști, două centrale dintr-o clădire școlară reabilitată nu au fost pornite. Întrebat când ar putea fi puse în funcțiune, primarul a răspuns: „Când vom avea Guvern”.

„La școala mare, la Școala 1, nu am bani de lemne. Deci nu am achiziționat lemnele. Pentru că a trebuit să plătim facturile de energie de anul trecut, iar rectificarea bugetară nu s-a făcut, din cauza situației politice din țară”, a declarat primarul pentru Digi24.

Acesta a spus că, dacă nu va exista o sursă de încălzire, cursurile ar putea fi suspendate temporar: „S-ar putea să fie cazul ca, cu ajutorul Inspectoratului Școlar Județean și al Ministerului Educației, să suspendăm o anumită perioadă cursurile, dacă nu avem sursă de încălzire”.

La Budești, localitate cu statut de oraș, școala principală este încălzită cu o centrală pe motorină, care poate consuma 300 de litri pe zi la capacitate maximă. Un reprezentant al administrației locale a transmis că primăria nu are bani pentru combustibil și a cerut sprijin Consiliului Județean: „De unde iau bani? Nu avem bani la ora actuală. Capacitatea de a aproviziona cu motorină nu o am”.

În lipsa unei soluții, elevii ar putea fi ținuți acasă.

Și în municipiul Giurgiu, Prefectura caută soluții pentru încălzirea școlilor. În iarna din 2022, elevii au învățat de acasă după ce primăria nu și-a permis să încălzească unitățile de învățământ. Potrivit reporterului Digi24, actualul Guvern interimar nu poate adopta rectificarea bugetară cerută de primari, iar soluționarea problemelor depinde de formarea unui Guvern cu puteri depline.

Editor : A.D.

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