Scumpirea petrolului și gazelor împinge Europa spre energie verde: Crește cererea de panouri solare și mașini electrice

Războiul din Iran, care a dus la scumpirea accelerată a petrolului și gazelor, determină un interes tot mai mare pentru energia verde în Europa. În mai multe țări, cererea pentru panouri solare, pompe de căldură și mașini electrice a crescut puternic în ultimele săptămâni, scrie Euronews.

Prețul petrolului Brent a crescut cu peste 50% de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, ajungând la 116 dolari pe baril pe 30 martie. Evoluția este legată în mare parte de blocarea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol, echivalentul a circa 20 de milioane de barili pe zi.

În Europa, prețul de referință al gazelor naturale (TTF) a crescut cu aproximativ 70%, ceea ce face ca martie 2026 să fie pe cale să devină luna cu cea mai mare creștere a prețurilor gazelor din septembrie 2021. Pe fondul acestor evoluții, mai multe state europene înregistrează o orientare accentuată către soluții energetice alternative.

În Marea Britanie, vânzările de pompe de căldură au crescut cu 51% în primele trei săptămâni din martie față de luna precedentă, potrivit companiei Octopus Energy. Vânzările de panouri solare au crescut cu 54%, iar cele de stații de încărcare pentru vehicule electrice cu 20%.

Datele Comisiei Europene arată că prețul mediu al benzinei în UE a crescut cu 12%, până la 1,84 euro pe litru, în perioada 23 februarie – 16 martie.

Creșterea prețurilor a dus la o majorare a interesului pentru mașini electrice. Retailerul francez Aramisauto a raportat aproape dublarea vânzărilor de vehicule electrice între mijlocul lunii februarie și 9 martie. O mare platformă de vânzări online a anunțat o creștere a solicitărilor pentru astfel de vehicule în Franța, România, Portugalia și Polonia. În Norvegia, vehiculele electrice au depășit modelele diesel ca tip de propulsie cel mai vândut pe platforma Finn.no.

Interesul pentru energia solară și pompe de căldură este în creștere și în Germania. Compania Enpal a raportat o creștere de aproximativ 30% a cererii pentru aceste tehnologii de la începutul conflictului, iar 1KOMMA5° a anunțat aproape o dublare a interesului pentru panouri solare.

În Marea Britanie, compania E.ON a raportat o creștere a interesului pentru energie solară de 23% între 23 februarie și 1 martie și de 63% în săptămâna următoare.

În paralel, există apeluri pentru creșterea producției de petrol și gaze. Presa britanică a cerut extinderea forajelor în Marea Nordului pentru a reduce facturile la energie.

Totuși, o analiză a Universității Oxford arată că un sistem energetic bazat integral pe surse regenerabile ar putea reduce facturile gospodăriilor cu până la 441 de lire pe an. În schimb, extinderea extracției de petrol și gaze ar avea un impact limitat, estimat între 16 și 82 de lire anual, în funcție de redistribuirea veniturilor fiscale.

Experții subliniază că prețurile petrolului și gazelor sunt stabilite pe piețele globale, iar creșterea producției interne nu garantează reducerea costurilor pentru consumatori.

În acest context, țări precum Spania, care au investit în energie regenerabilă, reușesc să mențină facturile la un nivel mai scăzut, în pofida creșterii prețurilor la gaze.

Editor : M.I.