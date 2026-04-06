Românii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru masa de Paște din acest an. Carnea de miel s-a scumpit cu aproximativ 10% comparativ cu anul trecut, iar în piețe și supermarketuri prețurile ajung între 45 și 60 de lei pe kilogram. La producători, mielul în viu se vinde cu aproximativ 25 de lei/kg, însă până la raft costurile cresc semnificativ, pe fondul cererii ridicate din această perioadă, dar și al costurilor din lanțul de producție și distribuție.

Reporterii AgroJurnal au ajuns într-un abator din Vernești, județul Buzău, unde activitatea este la capacitate maximă în aceste zile.

Zilnic sunt sacrificate între 2.400 și 2.600 de capete, în special berbecuți și oi, pentru a face față cererii crescute dinaintea sărbătorilor pascale.

„E perioada în care se abatorizează cel mai mult. Se apropie Paștele și direcția este clară: miel și oaie”, spun reprezentanții unității.

Exporturile cresc, dar consumul intern rămâne concentrat de Paște

O mare parte din carne nu rămâne însă în România. Exporturile merg în special către Italia și Grecia, dar și în Croația, unde ajung în marile rețele de retail. Practic, mielul românesc este bine poziționat pe piața europeană.

Consumul intern rămâne însă puternic sezonier. Aproximativ 70-75% din vânzările anuale de carne de miel se fac în perioada Paștelui, în timp ce în restul anului cererea este redusă, explică producătorii.

Românii preferă în special pulpa de miel pentru masa de sărbătoare, dar și organele sunt extrem de căutate, mai ales pentru prepararea drobului.

Producătorii spun că cererea pentru organe este atât de mare încât, dacă ar exista mai multe, s-ar vinde imediat.

Carnea provine în mare parte din ferme unde animalele sunt crescute în sistem intensiv, cu hrană controlată, ceea ce duce la o carne fragedă, de culoare roz, potrivită pentru comercializare.

Ștampila ovală aplicată pe carcase garantează faptul că animalul a fost sacrificat într-o unitate autorizată sanitar-veterinar, respectând toate normele în vigoare.

