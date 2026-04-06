Live TV

Video Scumpiri înainte de Paște: carnea de miel ajunge până la 60 de lei pe kilogram. Producător: „75% din vânzări sunt în această perioadă”

Data actualizării: Data publicării:
carne
În apropierea Paștelui, prețul cărnii de miel a explodat. Foto: Shutterstock
Din articol
Exporturile cresc, dar consumul intern rămâne concentrat de Paște

Românii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru masa de Paște din acest an. Carnea de miel s-a scumpit cu aproximativ 10% comparativ cu anul trecut, iar în piețe și supermarketuri prețurile ajung între 45 și 60 de lei pe kilogram. La producători, mielul în viu se vinde cu aproximativ 25 de lei/kg, însă până la raft costurile cresc semnificativ, pe fondul cererii ridicate din această perioadă, dar și al costurilor din lanțul de producție și distribuție.

Reporterii AgroJurnal au ajuns într-un abator din Vernești, județul Buzău, unde activitatea este la capacitate maximă în aceste zile.

Zilnic sunt sacrificate între 2.400 și 2.600 de capete, în special berbecuți și oi, pentru a face față cererii crescute dinaintea sărbătorilor pascale.

„E perioada în care se abatorizează cel mai mult. Se apropie Paștele și direcția este clară: miel și oaie”, spun reprezentanții unității.

O mare parte din carne nu rămâne însă în România. Exporturile merg în special către Italia și Grecia, dar și în Croația, unde ajung în marile rețele de retail. Practic, mielul românesc este bine poziționat pe piața europeană.

Consumul intern rămâne însă puternic sezonier. Aproximativ 70-75% din vânzările anuale de carne de miel se fac în perioada Paștelui, în timp ce în restul anului cererea este redusă, explică producătorii.

Românii preferă în special pulpa de miel pentru masa de sărbătoare, dar și organele sunt extrem de căutate, mai ales pentru prepararea drobului.

Producătorii spun că cererea pentru organe este atât de mare încât, dacă ar exista mai multe, s-ar vinde imediat.

Carnea provine în mare parte din ferme unde animalele sunt crescute în sistem intensiv, cu hrană controlată, ceea ce duce la o carne fragedă, de culoare roz, potrivită pentru comercializare.

Ștampila ovală aplicată pe carcase garantează faptul că animalul a fost sacrificat într-o unitate autorizată sanitar-veterinar, respectând toate normele în vigoare.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump
2
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
mircea lucescu
3
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Ce nume se serbează de Florii. Foto Getty Images
4
Ce nume se sărbătoresc de Florii. Lista prenumelor care își serbează onomastica pe 5...
Donald Trump.
5
Fost șef AIEA și laureat al Premiului Nobel pentru Pace cere liderilor din Golf să-l...
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Digi Sport
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Deniile din Săptămâna Mare. Inquam Photos Malina Norocea
Încep Deniile în Săptămâna Mare: Cum se desfășoară și ce semnificație au slujbele Patimilor Domnului
Rețete de pască pentru Paște 2026. Foto Getty Images
Rețete de pască pentru masa de Paște 2026: Secretele bucătarilor pentru o compoziție perfectă
Intrarea Domnului în Ierusalim 2026. Foto Getty Images
Intrarea Domnului în Ierusalim 2026: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Ce trebuie să facă românii de Florii
Paște ortodox și catolic 2026. Inquam Photos/George Călin
Calendar Paște ortodox și catolic 2026: Când sunt cele mai importante sărbători din aprilie
Luna albastră deasupra Atenei
Evenimente astronomice de neratat în această primăvară. Când și cum poți vedea „Luna Roz” și „Luna Albastră”
Recomandările redacţiei
nicusor dan (1)
Nicușor Dan i-a chemat pe Ilie Bolojan și pe miniștrii Energiei și...
Mircea Lucescu
Cele mai noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea...
emmanuel macron recep erdogan
Tur diplomatic în perioada Summitului B9: Macron și Erdogan vor fi...
ploaie, primavara, floare
Meteorologii anunță vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni...
Ultimele știri
O maşină de poliţie a luat foc în trafic. Sindicaliștii acuză că mentenanța e superficială și problemele sunt ignorate. Reacția IGPR
Bătaie cu macete și cuțite în Sectorul 5 al Capitalei: zece persoane, arestate preventiv. Alte cinci, căutate de polițiști
Asistentă medicală, găsită moartă în apartament. Polițiștii au o primă ipoteză
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar...
Fanatik.ro
Dănuț Lupu a plâns în direct! Întrebarea despre Mircea Lucescu care l-a bulversat până la lacrimi pe fostul...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
La ce prețuri se mai găsesc cazări pentru vacanța de Paște cu doar o săptămână înainte. Cât de afectat e...
Adevărul
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam...
Playtech
Cele mai frumoase târguri de Paște din România, în 2026. Unde merită să ajungi anul acesta
Digi FM
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Film Now
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Adevarul
Un general ucrainean trădător, care a luptat de partea rușilor, a fost lichidat de trupele Kievului
Newsweek
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”