Creșterea prețurilor la carburanți, alimentată de oprirea livrărilor de țiței din Kazahstan și de tensiunile de pe piețele internaționale, riscă să se reflecte și în prețurile alimentelor și ale altor produse de consum. Vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR), Feliciu Paraschiv, a declarat la Digi24 că, dacă blocajele persistă, în următoarele luni se vor scumpi mai întâi produsele de import și cele ambalate în plastic, iar ulterior efectele s-ar putea extinde asupra majorității produselor din supermarketuri.

„Va crește presiunea asupra rafinăriilor europene și asupra aprovizionării cu carburanți. Prețurile la motorină și benzină la pompă vor exploda, cel mai probabil, iar mai departe vor crește costurile logistice pentru transportul mărfurilor, inclusiv al alimentelor și al bunurilor de consum. Asta înseamnă, pe scurt, că prețul de la raft, adică prețul final plătit de consumator, va fi afectat în mod direct”, a declarat acesta la Digi24.

Cât despre impact, acesta a precizat că nu va fi imediat, deoarece retailerii și distribuitorii dispun încă de stocuri.

„În primele două până la patru săptămâni efectele vor fi destul de reduse. Majoritatea retailerilor și distribuitorilor au stocuri care le permit să păstreze, într-o anumită măsură, prețurile actuale. Dar, dacă situația continuă, în una până la trei luni pot apărea majorări de preț la produsele de import și la produsele ambalate în plastic, pentru că petrolul este folosit pe scară largă la fabricarea plasticului și, implicit, a ambalajelor. Dacă, după trei până la șase luni, perturbările persistă, din păcate efectele se pot extinde asupra majorității categoriilor de produse de larg consum pe care le găsim în supermarketuri”, a explicat Paraschiv.

Potrivit acestuia, evoluția depinde de durata blocajelor din aprovizionarea cu petrol, atât în zona Mării Negre, după oprirea livrărilor din Kazahstan, cât și în Marea Roșie, unde conflictul din Yemen afectează transportul maritim.

Băuturile, detergenții și cosmeticele, printre cele mai expuse

Întrebat ce produse vor fi cele mai afectate, Feliciu Paraschiv a arătat că primele scumpiri s-ar putea vedea la produsele ambalate în plastic.

„Cele mai afectate vor fi băuturile răcoritoare și apa îmbuteliată, pentru că influența vine din partea ambalajului PET. De asemenea, detergenții, produsele de curățenie, cosmeticele, șampoanele și, în general, toate produsele ambalate în plastic sunt cele mai expuse. Un grad mediu de expunere îl vor avea conservele, produsele congelate, precum și lactatele și carnea, care sunt transportate în condiții de temperatură controlată. O expunere mai redusă vor avea produsele vrac și cele provenite din proximitate, cum ar fi pâinea, produsele locale, legumele și fructele de sezon. Însă, într-o măsură mai mare sau mai mică, vor fi afectate aproape toate categoriile de produse”, a spus vicepreședintele ANCMMR.

În ultimele zile, prețurile carburanților au crescut consecutiv, benzina standard depășind pragul de 9 lei pe litru, iar motorina apropiindu-se de 10 lei pe litru, pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului și al opririi livrărilor de țiței din Kazahstan, principalul furnizor al României.

Editor : A.D.