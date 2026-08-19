Se reiau înscrierile pentru Programul Rabla Auto 2026. Termenul limită

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă că persoanele fizice care nu au reuşit să se înscrie în Programul Rabla Auto 2026 vor avea posibilitatea să acceseze programul, începând cu data de 25 august 2026 şi până la 31 decembrie 2026, sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Bugetul provine din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurşi toţi paşii procedurali.

„Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă că, începând de marţi, 25 august 2026, ora 10:00, şi până la 31 decembrie 2026, ora 23:59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile, persoanele fizice care nu au reuşit să se înscrie anterior vor avea posibilitatea de a se înscrie în Programul Rabla Auto 2026. Bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurşi toţi paşii procedurali prevăzuţi”, arată AFM într-o postare pe Facebook.

Înscrierea se va realiza prin aplicaţia online AFM.

Ecotichetele au următoarele valori:

- 18.500 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

- 15.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

- 12.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

- 10.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

La finalizarea procesului de înscriere în program, aplicaţia generează automat un număr de înregistrare şi rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil, precizează AFM.

În termen de 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze seria de şasiu a autovehiculului uzat, să încarce în aplicaţie documentele prevăzute în ghidul de finanţare şi să selecteze un producător validat, prin intermediul aplicaţiei.

Editor : A.C.