Sebastian Burduja, despre PNRR: Am recuperat toate jaloanele din cererea de plată numărul 2. Ce spune ministrul despre cererea 3

Sebastian Burduja a declarat miercuri, despre PNRR, că au fost recuperate toate jaloanele din cererea de plată numărul 2, iar pe cererea 3 reţinerea este de 290 de milioane euro, din cauza jalonului pe guvernanţa corporativă. Ministrul Energiei a subliniat că nu acceptă niciun fel de situaţie în care România n-ar obţine toţi aceşti bani.

„Noi am recuperat toate jaloanele din cererea de plată nr 2, erau centralele în cogenerare, unde am reuşit să semnăm contractele şi era acel apel pentru producţia de hidrogen, unde iarăşi am reuşit să semnăm contractile. Din păcate, Autoritatea de audit a venit şi a exclus doi beneficiari, a invocat anumite motive, în paralel fie spus, acei beneficiari ne-au dat pe noi în judecată şi în primă instanţă au câştigat”, a spus ministrul Energiei, miercuri la Prima News, potrivit News.ro.

El a precizat că Ministerul Energiei s-a conformat, pentru că nu are altă variantă.

„Ca urmare a acestor excluderi, două contracte scoase afară, n-am ajuns la ţinta de producţie de hidrogen, contracte semnate şi s-a reţinut o sumă relativ mică, cred că sub 20 de milioane de euro, mică raportat la întreaga anvelopă din PNRR”, a mai spus el.

Burduja: „Comisia Europeană a interpretat că România nu a respectat un jalon privind cererea de plată 3”

Ministrul Burduja a precizat că în cererea de plată 3 este jalonul pe guvernanţa corporativă, oamenii din Consiliile de Supraveghere, de Administraţie, din companii de Energie, unde Comisia Europeană a interpretat faptul că n-am respectat jalonul.

„Acum suntem în proceduri de revocare acelor care sunt pe lista Comisiei, practic. Numiri noi, pe baza unor proceduri în baza legislaţiei. (...) În şase luni de zile vom îndeplini acest jalon şi nu vom pierde niciun bani. Deocamdată reţinerea e de 290 de milioane de euro, deci o sumă semnificativă şi nu accept niciun fel de situaţie în care noi n-am obţine toţi aceşti bani. Noi ne vom face toate procedurile ca la carte”, a completat ministrul PNL.

Burduja a menţionat că e o diferenţă între, se pare, a respecta legislaţia din România şi a respecta jalonul în interpretarea comisiei.

„Acum, Comisia ne-a spus exact ce înseamnă îndeplinirea jalonului. Pentru următoarea cerere de plată, ministrul a anunţat că stăm bine. Avem un jalon deja îndeplinit, listarea Hidroelectrica a fost o listare de mare succes la nivel mondial. Avem un jalon pentru un pachet legislativ în energie. (...) Legislaţie pentru eolian offshore. România are lege la Marea Neagră, singura ţară cu legislaţie pe eolian offshore”, a conchis Sebastian Burduja.

Editor : Ana Petrescu