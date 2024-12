Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dat asigurări, într-o declarație acordată Digi24.ro, că instituția pe care o conduce va furniza „toate datele” despre compania maghiară MVM, care și-a anunțat intenția de a prelua pachetul majoritar al E.ON Furnizare, în așa fel încât Comisia care analizează tranzacția să „își facă datoria”.

Declarația ministrului Energiei vine pe fondul riscurilor legate de intenția MVM, companie a Guvernului de la Budapesta și care are contracte cu Gazprom, de a prelua pachetul majoritar al E.ON România.

„Eu consider că statul român are instituții, are o comisie de examinare a investițiilor străine directe. În această comisie sunt membri din partea instituțiilor din zona de securitate națională, apărare și ordine publică, este membru Ministerul Energiei printr-un secretar de stat. Vom aduce toate aceste argumente în fața Comisiei. Comisia poate să aprobe tranzacția sau poate să nu o aprobe. Până la aprobarea tranzacției de statul român, tranzacția nu este finalizată”, a declarat Sebastian Burduja, pentru Digi24.ro.

Ministrul a subliniat că „vor conta toate informațiile” legate de MVM. Presa a scris în ultimii ani despre MVM că este o companie strategică în Ungaria, că este controlată de guvernul Orban (singurul acționar al companiei) și că are „expunere mare la importurile de gaze rusești” prin cadrul contractelor cu Gazprom.

„În ceea ce ne privește, de la Ministerul Energiei, vom furniza toate aceste date Comisiei de examinare a investițiilor străine directe, ea este coordonată de Consiliul Concurenței și am încrederea că își va face datoria. Clienții E-ON rămân clienții E-ON Furnizare și nimic nu se schimbă. Am încredere că aceste argumente vor fi atent cântărite, împreună cu toate datele legate de compania MVM, inclusiv sursa fondurilor pentru această tranzacție, planurile pe care dânșii le au pe piața românească (achiziția de gaz și de energie electrică)”, a menționat Burduja.

Sebastian Burduja a amintit că Spania a blocat la finalul verii, argumentând cu „riscuri la adresa securității naționale”, o tranzacție prin care o altă companie deținută de Guvernul Orban voia să cumpere companie producătoare de trenuri, potrivit Reuters.

În ceea ce privește ideea că România ar putea ajunge dependentă de gazul rusesc, dacă această tranzacție ar fi aprobată, ministrul Energiei a subliniat că „zona de furnizare nu include infrastructura critică”.

„Fiecare român are dreptul să își aleagă furnizorul. Pe site-ul ANRE, într-un termen de minute, se poate schimba furnizorul. Mi-au scris mulți români și îi înțeleg, vor un furnizor solid. Au această variantă, fără a face reclamă, dar avem în portofoliul Ministerului Energiei o companie cu capital de stat, cu prețuri competitive - Hidroelectrica”, a adăugat Burduja.

Totodată, ministrul susține că România este principalul producător de gaz din Uniunea Europeană și că ipoteza de a importa gaz din Federația Rusă „nu este acceptabilă”.

Mai mult, Sebastian Burduja amintește de două proiecte în derulare - Caragele Deep și Neptun Deep - proiecte despre care spune că vor crește considerabil producția de gaz a țării și vor aduce miliarde de euro la bugetul de stat.

