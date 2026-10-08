Secretar de stat în Ministerul Energiei: „Avem nevoie de cât mai multă producție ca să trecem iarna și vara viitoare”

România trebuie să aibă cât mai multă energie produsă intern pentru a putea trece iarna și vara viitoare, iar reluarea creșterii consumului ar putea face loc pentru mai multe proiecte, a declarat joi Sorin Elisei, secretar general în Ministerul Energiei. Oficialul a vorbit și despre proiectele de stocare, dintre care unele întâmpină probleme, dar care ar putea intra în funcțiune în perioada următoare.

„Cred că am reușit din 2024, în ceea ce privește tarifarea, din perspectiva stocării, să oferim o lumină verde dezvoltatorilor de baterii. La momentul la care discutam despre această modificare, în luna mai, aveam deja nouă gigawați în pipeline cu ATR-uri, iar acesta este un lucru bun. Cred că a fost și ca efect al schimbărilor legislative, al stimulentelor acordate de Ministerul Energiei, mai ales prin PNRR, inclusiv prin Fondul de Modernizare. Există, într-adevăr, zece sau poate o sută de megawați, astăzi, cu anumite probleme și la baterii, și la fotovoltaice. Ne așteptăm ca aceste sute, mii de megawați anunțate în ultimele luni să intre în PIF în perioada următoare și să poată livra într-un cadru de piață normal. Ne așteptăm, pe de altă parte, ca bateriile să contribuie sau, dacă vreți, să consolideze această piață a contractării pe termen lung”, a declarat Sorin Elisei, joi, la evenimentul South East Europe Green EPC, organizat la București, citat de Agerpres.

El a legat dezvoltarea proiectelor de energie și de evoluția consumului, aflat în scădere, și a spus că Ministerul Energiei ar trebui să urmărească pentru 2027 reluarea creșterii cererii și atragerea de noi investiții.

„Din perspectiva schimbărilor legislative, trebuie să putem să facem piața să ajungă într-un punct în care să fie reluată creșterea consumului de energie electrică. Trăim în niște scăderi, toată lumea face economie. Au fost, într-adevăr, investiții și pe autoconsum la clienții industriali, dar cred că ceea ce ar trebui să-și propună Ministerul Energiei pentru 2027 este să faciliteze și să vadă mai multe proiecte în piață, în așa fel încât intersecția dintre cerere și ofertă să se facă la un preț care să asigure competitivitatea industriei din România. Creșterea consumului ar putea să facă loc pentru mult mai multe proiecte în România. Pe partea aceasta de autorizare, înțeleg că acum sunt niște probleme și cu Codul Urbanismului. Eu văd din perspectiva pe termen scurt, unde ne doare și ne arde cel mai rău, să avem cât mai multă producție acum pe masă, să trecem iarna și vara viitoare, dar și consolidarea după 2027, după 2028. Ar trebui să ne concentrăm pe proiectele bune, să avem megawați în piață și o piață care funcționează în interesul producătorului, dar și al clienților”, a mai spus secretarul general din Ministerul Energiei.

La South East Europe Green EPC participă autorități de reglementare și companii-cheie din sectorul energetic din cinci țări.

Editor : A.D.