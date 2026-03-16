Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, a declarat luni că România are perspective solide de creștere economică, însă pentru a-și consolida competitivitatea este nevoie de integrarea mai puternică a companiilor locale în lanțurile globale de aprovizionare, de accelerarea digitalizării și de stimularea inovării.

Cormann, fost ministru de Finanțe al Australiei, a arătat că economia României a avut o evoluție bună în ultimii ani și că proiecțiile indică o creștere economică robustă, apropiată de nivelurile statelor membre OCDE.

„Raportul nostru economic recunoaște o proiecție de creștere puternică a României, în linie cu nivelurile țărilor OCDE în ultimii ani. În același timp, raportul include o serie de recomandări pentru a susține o creștere economică sustenabilă pe termen lung”, a declarat secretarul general al OCDE, în cadrul evenimentului de lansare a Studiului Economic 2026 pentru România, document care analizează evoluția economiei și formulează recomandări de politici publice pentru perioada următoare.

Firmele românești, prea orientate către piața internă

Unul dintre punctele evidențiate în raport este gradul relativ redus de integrare a companiilor românești în economia globală.

Potrivit lui Mathias Cormann, multe întreprinderi locale sunt orientate în principal către piața internă, iar o conectare mai puternică la lanțurile globale de producție ar putea aduce beneficii economice importante.

„Întreprinderile naționale, care rămân relativ mai orientate către economia internă în comparație cu alte țări din UE, ar putea fi totuși mai bine integrate în lanțurile de aprovizionare globale și ar putea stabili legături mai puternice cu întreprinderile străine”, a afirmat oficialul OCDE.

Acest lucru ar putea contribui la creșterea productivității și la consolidarea competitivității economiei românești.

Digitalizarea mediului de afaceri trebuie accelerată

Secretarul general al OCDE a subliniat că România a făcut progrese în simplificarea procedurilor administrative pentru companii, însă digitalizarea trebuie continuată.

„România a înregistrat progrese semnificative în simplificarea și digitalizarea procedurilor de înregistrare a întreprinderilor, dar sunt necesare îmbunătățiri suplimentare pentru a stimula dinamismul economic”, a declarat Cormann.

Potrivit acestuia, procedurile de autorizare mai simple și complet digitalizate ar putea încuraja antreprenoriatul și investițiile în mediul de afaceri.

Raportul OCDE arată că reglementările pieței produselor din România sunt mai restrictive decât în majoritatea statelor membre ale organizației.

„Indicatorul OCDE privind reglementarea pieței produselor, care măsoară gradul de restrictivitate al reglementărilor aplicabile activităților comerciale, este mai ridicat pentru România decât pentru majoritatea țărilor OCDE”, a spus secretarul general al organizației.

Acesta a explicat că utilizarea acestor indicatori poate ajuta autoritățile să identifice domeniile în care reglementările pot fi simplificate, pentru a crea un mediu mai favorabil dezvoltării companiilor.

OCDE recomandă stimulente fiscale pentru inovare

Un alt element important din analiza OCDE este sprijinul pentru cercetare și dezvoltare, în special în cazul întreprinderilor mici și mijlocii.

Cormann a afirmat că stimulentele fiscale și subvențiile publice pentru inovare ar putea contribui la creșterea productivității și la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai competitiv.

„Încurajarea unei utilizări mai intense a stimulentelor fiscale și a subvențiilor publice pentru cercetare și dezvoltare, în special de către întreprinderile mici și mijlocii, ar sprijini inovarea și creșterea productivității”, a spus oficialul OCDE.

În discursul său, Mathias Cormann a vorbit și despre stadiul procesului de aderare a României la organizație, afirmând că progrese importante au fost înregistrate în ultimele luni.

Potrivit acestuia, evaluările din comitetele tehnice ale OCDE sunt în mare parte finalizate, iar România a făcut pași importanți în domenii precum combaterea corupției, politica fiscală și reformele economice: „Sunt convins că aderarea României la OCDE va aduce beneficii de lungă durată pentru români, investiții mai mari, locuri de muncă mai bune și instituții mai puternice”.

Studiul Economic 2026 pentru România analizează modalitățile prin care pot fi stimulate creșterea economică și competitivitatea, prin reforme și politici publice menite să îmbunătățească mediul de afaceri și să genereze rezultate mai bune pentru cetățeni.

Editor : A.D.