Secretul fiscal ar putea fi restrâns. Guvernul propune schimb mai amplu de informații între instituții și liste publice cu datornici

Lista informațiilor considerate secret fiscal ar putea fi restrânsă, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență privind administrația publică, publicat miercuri în consultare publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). Documentul propune modificări ale Codului de procedură fiscală care vizează, în principal, creșterea transparenței fiscale și facilitarea schimbului de informații între autorități.

Una dintre cele mai importante modificări propuse se referă la redefinirea noțiunii de secret fiscal. Proiectul elimină din categoria informațiilor protejate anumite date legate de identificarea contribuabililor, natura și valoarea obligațiilor fiscale, precum și unele detalii despre venituri, bunuri sau tranzacții.

În forma propusă, secretul fiscal ar urma să se refere mai strict la informații precum plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii sau valoarea patrimoniului net, dar și la datele din declarațiile fiscale sau documentele depuse la autorități. Practic, scopul modificării este limitarea sferei informațiilor protejate, astfel încât autoritățile fiscale să poată utiliza sau transmite mai ușor anumite date în activități de control și verificare.

Autorii proiectului susțin că schimbarea ar face legislația mai clară și ar permite un acces mai eficient la informații relevante pentru administrarea fiscală.

CITEȘTE ȘI: Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind reducerea cheltuielilor din administrație. Care sunt măsurile propuse

Schimb mai amplu de informații între instituții

Proiectul prevede și extinderea obligațiilor de furnizare a informațiilor între instituțiile publice. Astfel, organul fiscal central ar urma să transmită către autoritățile fiscale locale nu doar date despre sursele de venit ale persoanelor fizice, ci și informațiile primite de la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

Este vorba despre date privind transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor sau mijloacelor de transport, care pot fi utilizate în scop fiscal.

În același timp, sunt clarificate procedurile de aderare la sistemul informatic PatrimVen, platformă utilizată pentru schimbul de informații între instituții.

Certificatul fiscal devine esențial la cumpărarea bunurilor

O altă modificare importantă vizează certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile locale.

Potrivit proiectului, la dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport, cumpărătorii vor trebui să dovedească faptul că nu au datorii fiscale către bugetul local.

Această obligație poate fi îndeplinită fie prin prezentarea certificatului, fie prin verificarea electronică a situației fiscale.

Totodată, sunt extinse situațiile în care actele pot fi considerate nule de drept, dacă obligațiile fiscale nu sunt achitate. Măsura urmărește să prevină transferurile de proprietate realizate în condițiile existenței unor datorii fiscale restante.

CITEȘTE ȘI: ANALIZĂ Guvernul pregătește „lista rușinii” pentru persoane fizice. Avocat: „Proiectul ridică probleme serioase de GDPR”

Liste publice cu datornici și contribuabili fără restanțe

Proiectul aduce modificări și în ceea ce privește publicarea listelor cu datornici fiscali. Organele fiscale vor publica pe site-urile proprii atât listele persoanelor juridice, cât și ale persoanelor fizice care înregistrează obligații fiscale restante, în ideea creșterii transparenței.

În același timp, apare obligația publicării listelor cu contribuabilii care și-au declarat și plătit la timp taxele și impozitele, fără restanțe.

Aceste liste vor fi publicate atât de autoritățile fiscale centrale, conform ordinului președintelui ANAF, cât și de autoritățile locale, prin hotărâri ale consiliilor locale.

Pentru creanțele administrate la nivel local, publicarea listelor se va face prin dispoziția autorității executive și în Monitorul Oficial Local. În cazul persoanelor fizice, vor fi menționate date precum numele, domiciliul fiscal și numărul rolului fiscal.

În ansamblu, modificările propuse urmăresc creșterea transparenței fiscale și încurajarea plății la timp a obligațiilor către stat.

Autoritățile susțin că publicarea periodică a listelor și clarificarea informațiilor care pot fi utilizate în scop fiscal ar contribui la o mai bună administrare a veniturilor publice și la reducerea evaziunii fiscale.

Proiectul se află în prezent în consultare publică, urmând ca forma finală să fie stabilită după analiza observațiilor primite.