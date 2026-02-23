Live TV

Sectorul 4 vrea să păstreze bulevardele preluate de la Primăria Capitalei până la recuperarea investițiilor de 1,2 miliarde de lei

Data publicării:
Bucharest City Hall
Primăria Generală a Capitalei. Foto: Profimedia
Din articol
Arterele ar reveni la CGMB după amortizarea cheltuielilor Solicitare adoptată în octombrie 2025 Ce bulevarde sunt vizate

Primăria Sectorului 4 ar putea păstra în administrare mai multe bulevarde preluate de la Primăria Capitalei până la amortizarea investițiilor de peste 1,2 miliarde de lei realizate din 2017 încoace. Un proiect de hotărâre care modifică decizia privind transferul acestor artere urmează să fie dezbătut marți, în ședința extraordinară a Consiliul General al Municipiului București (CGMB), convocată de grupurile PSD și PUSL.

Proiectul vizează modificarea Hotărârii CGMB nr. 148/2017, prin care mai multe străzi și bulevarde au fost transferate din administrarea CGMB - Administrația Străzilor în cea a Consiliului Local Sector 4, pentru amenajarea și/sau reamenajarea de parcări.

Arterele ar reveni la CGMB după amortizarea cheltuielilor

Conform noii propuneri, arterele respective vor reveni în administrarea CGMB doar după finalizarea lucrărilor și după amortizarea cheltuielilor efectuate de autoritatea locală a Sectorului 4.

Potrivit referatului de aprobare, în Sectorul 4 au fost demarate și parțial finalizate numeroase proiecte de modernizare a spațiului public, în vederea amenajării și reamenajării parcărilor.

Pentru aceste investiții, Consiliul Local Sector 4 a aprobat alocarea fondurilor din bugetul local și din finanțări rambursabile interne.

Documentul arată că aceste finanțări „fac sustenabilă continuarea proiectelor de modernizare și amenajare a spațiului public, parcărilor, arterelor de circulație și a zonelor adiacente”.

„Ținând cont de beneficiile comune realizate prin aceste proiecte pentru toți locuitorii Municipiului București, menținerea în continuare a arterelor de circulație în administrarea Consiliului Local Sector 4, până la amortizarea cheltuielilor efectuate, reprezintă modalitatea firească și legală de a construi în parteneriat o strategie și un efort comun al autorităților publice locale pentru a crea condițiile unui trafic civilizat și reducerea poluării”, se precizează în referat.

Totodată, inițiatorii susțin că măsura ar răspunde așteptărilor cetățenilor privind o infrastructură modernizată, capabilă să reducă aglomerația și să permită desfășurarea traficului „în condiții normale de fluență, siguranță și confort”.

Solicitare adoptată în octombrie 2025

Documentul mai amintește că, în octombrie 2025, Consiliul Local Sector 4 a adoptat o hotărâre prin care solicita CGMB menținerea în administrare a acestor artere până la amortizarea investițiilor.

La proiect este atașată și o anexă care include 16 contracte de credit încheiate cu mai multe bănci. Împrumuturile sunt destinate amenajării de parcaje, construirii de pasaje rutiere, modernizării sistemului rutier, lucrărilor de reparații capitale și extinderii sistemului de iluminat public.

Sumele contractate, în baza unor hotărâri adoptate începând cu anul 2017, depășesc 1,2 miliarde de lei.

Ce bulevarde sunt vizate

În aprilie 2017, Consiliul General al Municipiului București a aprobat transmiterea mai multor artere din administrarea CGMB - Administrația Străzilor în cea a Consiliului Local Sector 4.

Printre acestea se numără:

  • Bd. Alexandru Obregia
  • Str. Emil Racoviță
  • Bd. Constantin Brâncoveanu
  • Bd. Tineretului
  • Str. Sergent Ion Iriceanu
  • Bd. Gheorghe Șincai
  • Șoseaua Giurgiului
  • Șoseaua Olteniței

Proiectul de hotărâre urmează să fie dezbătut și supus votului în ședința extraordinară a CGMB.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
Igor Secin, șeful Rosneft
2
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
3
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
steaguri ue si iran
4
Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii...
vad in antarctica
5
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rares hopinca in studioul digi24
După modelul companiilor municipale din Capitală, Sectorul 2 vrea să înființeze o firmă publică pentru investiții locale
BUCURESTI - BVB - EVENIMENT ANIVERSAR 140 DE ANI - 15 DEC 2022
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: „Declinul economiei a început în 2024. Recesiunea tehnică era doar o chestiune de timp”
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT003_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ciprian Ciucu spune că disocierea PNL de PSD este „existenţială” pentru liberali: „Nu toți sunt convinși, eu sunt”
stb
Ce spune primarul Capitalei despre politizarea STB și miza reformării. Ciprian Ciucu: „Partidul meu nu e străin de acest lucru”
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei
Ciucu: Am fost naiv să presupun că vechea majoritate din CGMB va merge înainte. Răspunsul PSD a fost extrem de agresiv, m-a uimit
Recomandările redacţiei
BUZAU - ALEGERI 2024 - PSD - SARBATORESTE ROMANESTE - 8 MAI 2024
Constantin Toma: „Jucăm alba-neagra de şase luni. Bolojan îşi face...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va...
Michael B Jordan și Delroy Lindo
Scandal la Bafta după ce un invitat cu sindromul Tourette a strigat...
fata cu gluga si ninsoare
Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis coduri galbene de ploi...
Ultimele știri
Un fost președinte avertizează: Liderii occidentali, responsabili pentru apariția conceptului de „oboseală de război” în cazul Ucrainei
Zeci de animale de la o stână, ucise de câinii de pază ai directorului Casei de Pensii Olt. Proprietarul vrea să-l dea în judecată
Tronurile pe care au stat Alexandru Ioan Cuza, Grigore Dimitrie Ghica, regina Elisabeta, expuse la Muzeul Naţional de Istorie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce Anul Calului de Foc este considerat ghinionist în dragoste. Mitul vechi de secole care încă...
Cancan
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie...
Fanatik.ro
Gigi Becali a explodat când a aflat că Iuliana Demetrescu va arbitra FCSB – Metaloglobus: „Du-te, mă, şi...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Gigi Becali anunță alianța cu Călin Georgescu: „Trebuie să facem ceva! Și dacă îl bagă la închisoare, îi dau...
Adevărul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Pro FM
Shakira, reacție nemascată după ce a zărit un carton cu chipul lui Gerard Pique la concertul ei. "Este totuși...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării...
Newsweek
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Rolurile legendare ale lui Jodie Foster și Anthony Hopkins din "Tăcerea mieilor", la un pas să ajungă la alte...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”