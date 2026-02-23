Sectorul 4 vrea să păstreze bulevardele preluate de la Primăria Capitalei până la recuperarea investițiilor de 1,2 miliarde de lei

Primăria Sectorului 4 ar putea păstra în administrare mai multe bulevarde preluate de la Primăria Capitalei până la amortizarea investițiilor de peste 1,2 miliarde de lei realizate din 2017 încoace. Un proiect de hotărâre care modifică decizia privind transferul acestor artere urmează să fie dezbătut marți, în ședința extraordinară a Consiliul General al Municipiului București (CGMB), convocată de grupurile PSD și PUSL.

Proiectul vizează modificarea Hotărârii CGMB nr. 148/2017, prin care mai multe străzi și bulevarde au fost transferate din administrarea CGMB - Administrația Străzilor în cea a Consiliului Local Sector 4, pentru amenajarea și/sau reamenajarea de parcări.

Arterele ar reveni la CGMB după amortizarea cheltuielilor

Conform noii propuneri, arterele respective vor reveni în administrarea CGMB doar după finalizarea lucrărilor și după amortizarea cheltuielilor efectuate de autoritatea locală a Sectorului 4.

Potrivit referatului de aprobare, în Sectorul 4 au fost demarate și parțial finalizate numeroase proiecte de modernizare a spațiului public, în vederea amenajării și reamenajării parcărilor.

Pentru aceste investiții, Consiliul Local Sector 4 a aprobat alocarea fondurilor din bugetul local și din finanțări rambursabile interne.

Documentul arată că aceste finanțări „fac sustenabilă continuarea proiectelor de modernizare și amenajare a spațiului public, parcărilor, arterelor de circulație și a zonelor adiacente”.

„Ținând cont de beneficiile comune realizate prin aceste proiecte pentru toți locuitorii Municipiului București, menținerea în continuare a arterelor de circulație în administrarea Consiliului Local Sector 4, până la amortizarea cheltuielilor efectuate, reprezintă modalitatea firească și legală de a construi în parteneriat o strategie și un efort comun al autorităților publice locale pentru a crea condițiile unui trafic civilizat și reducerea poluării”, se precizează în referat.

Totodată, inițiatorii susțin că măsura ar răspunde așteptărilor cetățenilor privind o infrastructură modernizată, capabilă să reducă aglomerația și să permită desfășurarea traficului „în condiții normale de fluență, siguranță și confort”.

Solicitare adoptată în octombrie 2025

Documentul mai amintește că, în octombrie 2025, Consiliul Local Sector 4 a adoptat o hotărâre prin care solicita CGMB menținerea în administrare a acestor artere până la amortizarea investițiilor.

La proiect este atașată și o anexă care include 16 contracte de credit încheiate cu mai multe bănci. Împrumuturile sunt destinate amenajării de parcaje, construirii de pasaje rutiere, modernizării sistemului rutier, lucrărilor de reparații capitale și extinderii sistemului de iluminat public.

Sumele contractate, în baza unor hotărâri adoptate începând cu anul 2017, depășesc 1,2 miliarde de lei.

Ce bulevarde sunt vizate

În aprilie 2017, Consiliul General al Municipiului București a aprobat transmiterea mai multor artere din administrarea CGMB - Administrația Străzilor în cea a Consiliului Local Sector 4.

Printre acestea se numără:

Bd. Alexandru Obregia

Str. Emil Racoviță

Bd. Constantin Brâncoveanu

Bd. Tineretului

Str. Sergent Ion Iriceanu

Bd. Gheorghe Șincai

Șoseaua Giurgiului

Șoseaua Olteniței

Proiectul de hotărâre urmează să fie dezbătut și supus votului în ședința extraordinară a CGMB.

