Şedință la Ministerul Muncii: sindicatele şi patronatele, chemate la negocieri privind salariul minim

Foto: Profimedia Images
Guvern: „În principiu, salariul minim nu va crește" Majorarea salariului, o directivă europeană. Variantele discutate

Reprezentanții sindicatelor și patronatelor au fost chemați la Ministerul Muncii, de la ora 13:00, pentru a discuta majorarea salariului minim pe economie. Angajatorii au cerut deja înghețarea veniturilor anul viitor, iar măsura a stârnit tensiuni și în Coaliția de guvernare.

Sindicatele și patronatele vor avea o întâlnire, de la ora 13:00, cu ministrul Muncii, Florin Manole, pentru a discuta scenarii privind creșterea salariului minim de anul viitor.

Reprezentanții patronatelor susțin însă că majorarea nu este binevenită, pe motiv că nu pot susține creșteri de salarii, și cer înghețarea acestora la valoarea din prezent - 4.050 de lei brut.

„O creștere cu 8–10% a costurilor pe cheltuiala forței de muncă înseamnă 39 de lei pe lună pentru fiecare angajat, față de aproximativ 300 de lei în plus pe care trebuie să îi suporte firma pentru fiecare angajat. Statul este, ca de obicei, câștigătorul net, în timp ce IMM-urile rămân dezavantajate.

În acest an putem lua în calcul suspendarea creșterii salariului minim pentru un an de zile, pentru că, în ultima perioadă, am văzut doar creșteri de taxe suportate de mediul de afaceri, fără nicio reducere în aparatul bugetar”, a declarat Sterică Fudulea, prim-vicepreședinte IMM, într-o intervenție la Digi24.

Guvern: „În principiu, salariul minim nu va crește”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan ia în calcul, de principiu, să nu majoreze veniturile în 2026. 

„Subiectul este în analiza premierului. Când l-am întrebat, mi-a răspuns: 'În principiu — subliniez, în principiu — salariul minim nu va crește'.Totuși, decizia finală este încă în analiză”, a declarat Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de Guvern de joi, întrebată dacă salariul minim va crește din 2026.

Majorarea salariului, o directivă europeană. Variantele discutate

România a transpus în legislație, în luna februarie a acestui an, directiva europeană privind salariile minime adecvate. Potrivit acesteia, salariul minim trebuie să reprezinte 50% din salariul mediu brut și să permită lucrătorilor trai decent.

Potrivit angajamentelor asumate prin această directivă, scenariile privind creșterea veniturilor sunt următoarele:

  • nivelul minim - 47% din salariul mediu brut (4.314 lei);
  • intermediar - 50% din salariul mediu brut (4.590 lei);
  • nivelul maxim - 52% din salariul mediu brut (4.773 lei);

 

