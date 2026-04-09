Live TV

Şefa FMI avertizează: Cererile de sprijin financiar ar putea creşte cu până la 50 de miliarde de dolari din cauza războiului

Data actualizării: Data publicării:
Din articol
Incertitudini majore privind energia şi transportul Apel către bănci centrale şi guverne

Directoarea generală a Fondul Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, a declarat joi că instituţia se aşteaptă ca, pe termen scurt, cererile de sprijin financiar să crească cu 20 până la 50 de miliarde de dolari, pe fondul consecinţelor războiului din Orientul Mijlociu.

Într-un discurs susţinut înaintea reuniunilor FMI şi ale Banca Mondială de săptămâna viitoare, Georgieva a precizat că războiul a determinat instituţia să îşi reducă previziunile de creştere globală, scrie Reuters preluată de Agerpres.

„Chiar şi în cel mai bun caz, nu va exista o revenire clară şi curată la status quo anterior”, a spus Georgieva. Ea a oferit ca exemplu complexul Ras Laffan din Qatar, care produce 93% din totalul gazelor lichefiate din Golf şi care este închis din 2 martie, estimând că ar putea dura între trei şi cinci ani până la revenirea la capacitate maximă.

Incertitudini majore privind energia şi transportul

„Adevărul este că nu ştim cu adevărat ce ne rezervă viitorul pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz sau pentru redresarea traficului aerian regional. Ceea ce ştim este că creşterea va fi mai lentă - chiar dacă noua pace este durabilă”, a declarat directorul FMI.

Conflictul, început pe 28 februarie, va avea efecte secundare prelungite, inclusiv închiderea rafinăriilor şi penuria de produse rafinate, cu impact asupra transportului, turismului şi comerţului.

FMI va publica săptămâna viitoare mai multe scenarii în raportul World Economic Outlook, de la o normalizare relativ rapidă până la un scenariu în care preţurile petrolului şi gazelor rămân ridicate pentru o perioadă îndelungată. Chiar şi în cel mai favorabil scenariu, ritmul de creştere va fi afectat din cauza daunelor aduse infrastructurii, a întreruperilor lanţurilor de aprovizionare şi a pierderii încrederii.

În ianuarie, FMI estima o creştere a economiei mondiale de 3,3% în 2026 şi de 3,2% în 2027.

Apel către bănci centrale şi guverne

Georgieva a arătat că şocul energetic a alimentat deja aşteptările inflaţioniste pe termen scurt, chiar dacă cele pe termen lung au rămas stabile. Potrivit acesteia, băncile centrale ar trebui „să intervină ferm cu creşteri ale ratelor dobânzii” dacă aşteptările inflaţioniste riscă să scape de sub control.

Directorul FMI a avertizat că ajustarea cererii este inevitabilă, dar a îndemnat statele să evite măsuri care ar putea agrava situaţia. „Fac apel la toate ţările să respingă acţiunile individuale. Nu turnaţi benzină pe foc”, a spus Georgieva.

Ea a menţionat că multe state au adoptat deja măsuri de conservare, precum limitarea utilizării vehiculelor private sau încurajarea muncii la distanţă. Totodată, majoritatea ţărilor au evitat reducerile generale de taxe sau subvenţiile energetice extinse, iar FMI colaborează cu autorităţile pentru ca eventualele măsuri de sprijin să rămână temporare.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
5
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Digi Sport
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nava transport gaze gnl gaz natural lichefiat sua
Rusia încearcă să profite de criza gazelor naturale și oferă Asiei livrări la preţ redus din facilităţile sale vizate de sancţiuni
petrol brent iran preturi
Pariu de aproape 950 milioane de dolari pe scăderea preţului petrolului, cu câteva ore înainte de armistiţiul SUA–Iran
volodimir zelenski la birou
Zelenski intră în negocierile pentru Strâmtoarea Ormuz: „Toată lumea ar trebui să aprecieze”. Ce are Ucraina de oferit
Donald Trump
„Trump caută cu disperare orice ieșire”. Reacțiile liderilor din SUA după anunțul armistițiului cu Iranul
donald trump
Iranul și strategia Pentagonului: o posibilă ieșire pentru Donald Trump din acuzațiile de crime de război
Recomandările redacţiei
mircea geoana
Poate Donald Trump să scoată SUA din NATO? Geoană: „Tensiunile sunt...
Hungary Anti Ukraine Campaign
„Acestea nu sunt alegeri democratice normale”. Parlamentul European...
dragos pislaru (1)
Pîslaru, despre pensiile speciale din PNRR: „Am un optimism rezervat”...
Mark Rutte și Donald Trump
Ce le-a transmis Mark Rutte aliaţilor NATO după întâlnirea cu Donald...
Ultimele știri
Iranul va permite trecerea a numai 15 nave pe zi prin Strâmtoarea Ormuz, după armistițiul cu SUA
Procesul de corupție al lui Benjamin Netanyahu se reia după ridicarea stării de urgență din Israel. Trump cere grațierea
Ministrul francez de Externe acuză Ungaria de trădare, după publicarea convorbirilor Lavrov - Szijjarto
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gina, fiica lui Michael Schumacher, a rupt tăcerea despre tragedia care a marcat viața familiei sale: „Ei...
Cancan
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Fanatik.ro
Președintele României, Nicușor Dan, NU va merge la Arena Națională să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu vs. Sir Alex Ferguson! Aproape trei decenii de la un Inter – Manchester United cu Ronaldo...
Adevărul
Ultimul bastion MAGA din Europa, în pericol. Cât cântăresc intervenția lui Donald Trump și vizita lui J.D...
Playtech
Fotografia care îți amintește cât de fragilă este Terra: imaginea spectaculoasă trimisă de astronauții...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Cum apar complicațiile suferite de antrenorul Mircea Lucescu. AVC ischemic și tromboembolismul pulmonar...
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...