Şefii marilor companii salută decizia lui Trump de a renunța la noile tarife: „O poziţie fermă a liderilor UE e bună pentru afaceri”

Șefii de companii prezenţi la Forumul Economic Mondial de la Davos au reacţionat cu vizibilă uşurare după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat la impunerea de noi tarife asupra unor ţări europene, însă au subliniat că mediul de afaceri rămâne ancorat într-o strategie de rezilienţă în faţa instabilităţii geopolitice.

Conor Hillery, co-CEO al JP Morgan pentru Europa, a declarat pentru CNBC că reacţia coordonată şi mai fermă a liderilor europeni la adresa lui Trump este „foarte bună pentru afaceri”, relatează News.ro.

Preşedintele american anunţase miercuri că, împreună cu secretarul general NATO Mark Rutte, a convenit asupra unui „cadru al unui viitor acord” privind Groenlanda şi nu va continua cu impunerea tarifelor de 10% programate pentru 1 februarie.

Pieţele europene au închis joi în creştere, cele mai puternice avansuri fiind înregistrate de acţiunile din sectorul auto, unul dintre cele mai expuse în faţa potenţialelor bariere comerciale, având lanţuri de producţie globale şi operaţiuni importante în SUA.

„Businessul cerea de multă vreme acest lucru: mai multă coeziune între liderii europeni, politici orientate spre creştere, stabilitate, inovaţie şi investiţii. În ultimele zile am văzut acest lucru, chiar dacă în contextul tensiunilor privind Groenlanda şi tarifele,” a spus Hillery.

Trump a descris cadrul convenit drept „un concept”, sugerând că ar putea include cooperare SUA–UE pentru sistemul defensiv Golden Dome şi acces comun la resursele minerale din Groenlanda. Întrebat despre detalii, preşedintele a admis că înţelegerea este „complexă” şi va fi explicată „la momentul potrivit”.

Îngrijorări persistente la Davos

Dincolo de această detensionare temporară, riscurile geopolitice au dominat discuţiile din Alpi. Hillery a descris ultimul an drept „un carusel” de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

„Există, totuşi, un sentiment de rezilienţă şi un anumit grad de încredere în perspectivele macroeconomice şi corporative, în ciuda nivelului ridicat de anxietate privind direcţia în care se îndreaptă lumea,” a spus acesta.

Şi CEO-ul SAP, Christian Klein, a declarat pentru CNBC că firmele rămân profund preocupate de impactul impredictibil al tensiunilor geopolitice, pe fondul discuţiilor despre tarife şi regionalizare. El a afirmat că, deşi SAP este o companie globală, „îi pare rău” pentru startupurile europene, care sunt dezavantajate de lipsa unei pieţe digitale unificate în UE.

Klein a adăugat că firmele europene ar putea folosi inteligenţa artificială pentru a-şi consolida poziţia competitivă, însă acest lucru necesită asumarea unor riscuri mai mari şi mai puţină birocraţie la nivelul Uniunii.

Vestas: lanţuri de aprovizionare deja localizate

Henrik Andersen, CEO-ul producătorului danez de turbine eoliene Vestas, a contrazis afirmaţiile lui Trump potrivit cărora China exportă echipamente verzi pe care nu le foloseşte acasă.

„Avem fabrici în principalele pieţe, care produc pentru acele pieţe folosind componente locale. Aprovizionăm din SUA pentru SUA, din Europa pentru Europa şi din Danemarca pentru Danemarca. Ideea că totul vine din China şi se exportă global nu reflectă realitatea,” a precizat Andersen.

Investitorii încep „să citească” modelul Trump

Înainte ca preşedintele să renunţe la tarife, Wolf von Rotberg, strateg la J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management, a sintetizat modul în care investitorii au înţeles stilul de negociere al lui Trump: Propunerile sale iniţiale sunt întotdeauna un punct de plecare agresiv; strategia lui presupune retragerea graduală de la poziţiile maximaliste; este mult mai calculat decât lasă să se vadă şi extrem de atent la reacţia pieţelor.

Pentru moment, pieţele europene respiră uşurate. Dar, aşa cum avertizează directorii prezenţi la Davos, volatilitatea geopolitică rămâne unul dintre cele mai mari riscuri pentru afaceri în 2026.

