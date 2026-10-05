Live TV

Șefii OMV, la Palatul Victoria. Ilie Bolojan: România să valorifice resursele din Marea Neagră în beneficiul economiei

Data publicării:
bolojan cu omv
Premierul interimar Ilie Bolojan, la întâlnirea cu delegația Grupului OMV, la Palatul Victoria. Foto: Guvernul României
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit luni, la Palatul Victoria, cu delegația Grupului OMV, condusă de Emma Delaney, noul CEO al companiei. Discuțiile s-au concentrat pe evoluțiile din energie și pe proiectul strategic Neptun Deep, unde extracția gazelor naturale din Marea Neagră este programată să înceapă anul viitor.

Potrivit Guvernului, premierul şi noul CEO al companiei OMV au discutat despre evoluţiile din domeniul energiei, în contextul fluctuaţiei preţurilor pe piaţa carburanţilor generate de conflictele internaţionale şi de crizele de aprovizionare.

„Un punct important al discuţiei s-a referit la proiectul Neeptun Deep, investiţie strategică pentru România, în care statul român, prin Romgaz, colaborează cu OMV Petrom. Proiectul se derulează potrivit calendarului stabilit, iar intrarea efectivă în producţie va începe anul viitor. În acest context, şeful Executivului a subliniat importanţa resurselor de gaze naturale din Marea Neagră pentru economia românească, care vor contribui la consolidarea securităţii energetice naţionale”, arată Executivul.

„Finalizarea investiţiei şi începerea extracţiei gazelor în perimetrul Neptun Deep trebuie să rămână priorităţi guvernamentale pentru ca România să valorifice resursele din Marea Neagră în beneficiul economiei naţionale şi al întregii regiuni. Trebuie să găsim formule de cooperare operative pentru a asigura convergenţa de acţiune în acest proiect strategic pentru ambele părţi”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis mulţumiri echipei OMV Petrom pentru colaborarea transparentă şi pentru dialogul constant. La întâlnirea de la Palatul Victoria, împreună cu premierul Ilie Bolojan a participat şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, precizează comunicatul transmis luni.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
nicusor dan profimedia
2
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
3
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI PREMIER - 5 OCT 2026
4
Când anunță Nicușor Dan a patra desemnare. Mesajele transmise de PSD, AUR, PNL, USR, UDMR...
Artificial Intelligence
5
Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind...
Andrei Rațiu a dat o lovitură uriașă, chiar în ziua meciului România - Suedia: 24.000.000 €!
Digi Sport
Andrei Rațiu a dat o lovitură uriașă, chiar în ziua meciului România - Suedia: 24.000.000 €!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
Prima reacție a lui Zelenski după ce o navă cu cereale a fost scufundată lângă Platforma Pescăruș din Marea Neagră
navă lovită platforma pescarus
O navă turcească cu cereale a fost scufundată lângă Platforma Pescăruș în Marea Neagră: 2 morți și 11 răniți. „A fost atacată cu drone”
773981699_1595636181921083_2724171837835495676_n
Ilie Bolojan, mesaj ferm după consultările de la Cotroceni: „PNL nu va fi într-o guvernare cu PSD”
neptun deep 1
Neptun Deep, „una dintre garanțiile independenței energetice a României”. Virgil Popescu: Trebuie să apărăm ceea ce am construit
9dd40c6f-4acd-44e2-bade-898ac5277955
Alertă în Marea Neagră: o navă cargo, abandonată după un atac cu dronă lângă Odesa, plutește în derivă între România și Bulgaria
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan anunță în scurt timp numele premierului desemnat
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Sorin Grindeanu e supărat pe UDMR. Ce a discutat șeful PSD cu...
nicusor dan diana sosoaca foto presidency ro
Diana Şoşoacă a mers la Cotroceni să-i spună lui Nicușor Dan că nu îl...
original_consultari_udmr_05_oct_2026-1
Kelemen Hunor: „Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%”...
Ultimele știri
Un incendiu a izbucnit la bordul portavionului francez Charles-de-Gaulle, în timpul unor lucrări de întreţinere în portul Toulon
Meloni își protejează vocea la nivel european. Cum schimbă asta lupta cu inteligența artificială
14 persoane au fost trimise în judecată după bătaia în stradă între membri ai clanurilor Ştoacă şi Toboşarii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Ibacka, abdomen sculptat la 41 de ani. Imaginile care au toate șansele să-i lase pe fani cu gura...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Dezvăluiri exclusive despre demisia lui Gică Hagi de la națională. „M-a sunat pe la 12 noaptea”
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș și Eugen Neagoe i-au făcut primul „11” lui Gică Hagi. Niciunul nu l-a ales pe Ianis Hagi...
Adevărul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe...
Playtech
Salarii de 3.000 de euro brut pentru profesorii debutanți. Ce schimbări propune un expert în educație
Digi FM
Țara europeană, iubită de români, care oferă până la 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce face Ionel Ganea în fiecare zi, de aproape un an și jumătate, după moartea fiului său: ”Chiar și în miez...
Pro FM
După 24 de ani de „război”, Phil Collins și Paul McCartney s-au împăcat. Replica banală care a declanșat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
Cum poate fi deblocată criza politică din România. Cele patru scenarii analizate de un politolog
Newsweek
Fostul judecător CCR Lăzăroiu, panicat că nu mai sunt bani de pensii. El are o pensie specială de 10.000 euro
Digi FM
Elena Udrea rupe tăcerea despre momentul în care a fost arestată în Costa Rica: „Fetița mea avea doar 13...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Nu-ți lăsa câinele să se joace în frunzele căzute. Pericolul pe care puțini proprietari îl cunosc
Film Now
Demi Moore rupe tăcerea după 30 de ani. Ce s-a întâmplat după ce a primit salariul record pentru...
UTV
Raluca Bădulescu a transmis un mesaj dur pentru influenceri după protestul pentru drepturile animalelor...