Directorul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a declarat, luni seară, la Digi24, că datele cetățenilor din baza de date a aplicației e-Terra sunt în siguranță. El a precizat că au fost sparte doar anumite aplicații care făceau legătura cu această bază de date. El transmite că pe 22 iulie aplicațiile vor fi migrate în cloud-ul guvernamental, după care se va face o analiză de către instituțiile statului.

„Datele cetățenilor sunt în siguranță. Nu există niciun indiciu prin care să ne arate că datele acestea au fost parte. Am făcut verificări în baza date și nici colegii mei de la IT și nici instituțiile abilitate nu mi-au spus că această bază a fost spartă. Cu siguranță n-a fost spartă baza de date a cetățenilor din aplicația e-Terra. Au fost sparte doar anumite aplicații care făceau legătura cu această bază de date.

Baza de date la care avem acces și toate proprietățile care sunt în această bază de date nu au fost sparte. Am avut mai multe backup-uri la această bază de date și este intactă. Această bază de date nu este mutată în cloudul guvernamental, ci doar aplicațiile care fac legătura cu această bază de date. Baza de date rămâne în continuare a ANCPI, iar aplicațiile vor fi migrate către cloud-ul guvernamental coordonat de către STS.

Pentru siguranța cibernetică se ocupă angajații proprii ai IT-ului și firma care face dezvoltare pentru acest cod, numit e-Terra”, a afirmat Laurențiu Blaga.

Directorul ANCPI spune că firma care asigură protecția cibernetică pentru baza de date se numește SC Wing SRL, care are un contract încheiat pe 4 ani, care a început în 2023.

Acesta spune că autorii atacului au intrat printr-o aplicație a agenției, iar codul sursă al aplicației e-Terra a fost afectat, dar nu datele personale a cetățenilor și contractele de vânzare-cumpărare.

„În momentul de față pot spune că nu am indicii că această bază de date a fost spartă. Avem mai multe backup-uri de siguranță și unul dintre aceste backup-uri a fost verificat și nu am indicii că a fost spartă. Verificările se fac în continuare la baza de date, dar pe zi ce trece suntem 100% siguri că această bază nu a fost spartă. În IT nu putem fi chiar 100% siguri, dar 99,9% suntem siguri că această bază n-a fost spartă”, a subliniat Blaga.

El transmite că pe 22 iulie aplicațiile vor fi migrate în cloud-ul guvernamental, după care se va face o analiză de către instituțiile statului, „să vedem dacă mai avem anumite breșe în aceste aplicații”. „Dacă ne vor da un raport negativ, va trebui să mai lucrăm la aceste aplicații astfel încât să le facem sigure”.

Editor : A.C.