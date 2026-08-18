ANPC a început să monitorizeze adaosurile comerciale practicate de distribuitorii de carburanți, după noile scumpiri apărute la pompă, a declarat marți, la Digi24, președintele instituției, Csaba Lajos Békési. El a precizat că operatorii pot face o singură majorare de preț pe zi, până la ora 12:00, iar încălcarea legislației poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1% și 2% din cifra de afaceri.

Declarațiile vin în contextul în care motorina s-a scumpit din nou, la mai puțin de două zile după reducerea accizei. După ce Petrom și OMV au majorat prețul cu 15 bani pe litru, Rompetrol, MOL și SOCAR au aplicat marți dimineață o creștere similară. Prețul motorinei a revenit astfel la peste 10 lei pe litru.

Președintele ANPC a explicat la Digi24 că verificarea evoluției prețurilor este împărțită între trei instituții. Ministerul Finanțelor urmărește componenta legată de acciză, Consiliul Concurenței verifică evoluția cotațiilor, iar ANPC monitorizează adaosurile comerciale.

„Partea de acciză, această scădere datorită accizei, este supravegheată de Ministerul Finanțelor, partea cealaltă, a cotațiilor, este verificată de Consiliul Concurenței, iar noi, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, avem rolul de a monitoriza adaosul comercial practicat de către acești operatori economici. Respectiv, trebuie să informăm opinia publică asupra faptului că operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi”, a declarat Csaba Lajos Békési la Digi24.

Acesta a precizat că urmează să fie emis un ordin comun al celor trei instituții, necesar pentru efectuarea verificărilor în teren. ANPC a început însă deja monitorizarea adaosurilor comerciale, prin raportare la nivelurile practicate în 2025.

ANPC: Consumatorii pot sesiza „orice manipulare a prețurilor”

Întrebat dacă monitorizarea făcută până acum permite deja formularea unei concluzii privind scumpirile, Békési a explicat că verificările vor putea fi efectuate în baza ordinului care urmează să apară în următoarele zile.

„Legea a apărut în 4 august, își produce efectele începând cu data de 7 august, iar pe baza ordinului care apare în următoarea perioadă, în câteva zile, putem efectua aceste verificări. Repet, noi deja monitorizăm și există termene stabilite de această lege în care se fac monitorizările adaosurilor comerciale practicate, raportate la anul 2025, respectiv această majorare, o singură majorare pe fiecare zi. Consumatorii trebuie să știe că pot veni cu încredere către noi și să semnaleze orice abatere privind excesul de adaos sau orice manipulare a prețurilor de pe piață. (...) Avem fizic, avem prin telefon, avem prin e-mail, respectiv prin platforma noastră e-petiție, prin care se pot depune sesizări către noi. Iar noi, pe baza acestor sesizări, verificăm aceste adaosuri comerciale, repet, dincolo de faptul că deja monitorizăm adaosurile comerciale, respectiv raportările lor la anul 2025”, a explicat acesta.

Președintele ANPC a avertizat că sancțiunile prevăzute pentru distribuitorii de carburanți care încalcă noile reguli pot ajunge la valori importante: „Amenzile sunt consistente, se raportează la cifrele de afaceri avute în anul trecut, care pot fi sume foarte mari în cazul în care operatorii economici încalcă legea enunțată anterior”.

Întrebat care este nivelul sancțiunilor, Békési a precizat: „Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri a operatorilor economici, care pot fi sume însemnate în cazul operatorilor economici din domeniul distribuției de carburant”.

Editor : A.D.