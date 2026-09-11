Șeful ANRE: Înainte să discutăm despre cum transportăm şi distribuim energia, poate ar trebui să ne întrebăm dacă avem suficientă

George Niculescu, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, spune că România avea, în iulie, aproximativ 1,24 kW capacitate instalată pe cap de locuitor, după investiţiile din ultimii ani şi creşterea accelerată a prosumatorilor, faţă de o medie de 2,6 kW/locuitor în UE. Deşi s-au făcut progrese în ultima vreme, suntem încă departe de vecinii bulgari, de exemplu, care au o capacitate instalată pe cap de locuitor de 2,51 kW/locuitor în Bulgaria. George Niculescu atrage atenţia că înainte de a discuta despre modul cum distribuim energia, ar trebui să şi avem suficientă energie de transportat.

„În 2024, România avea aproximativ 1,10 kW capacitate instalată pe cap de locuitor. Eram pe penultimul loc în Europa. Astăzi, după investiţiile din ultimii ani şi creşterea accelerată a prosumatorilor, am ajuns la aproximativ 1,24 kW/locuitor. Media europeană este 2,6. Mai mult decât dublu. Aici începe, de fapt, discuţia despre securitatea energetică a României", arată preşedintele ANRE într-o postare pe Facebook.

Spre comparaţie, Bulgaria are 2,51 kW/locuitor, aproape de două ori mai multă putere instalată pe cap de locuitor decât România, spune Niculescu, citat de News.ro.

„Înainte să discutăm despre cum transportăm şi distribuim energia, poate ar trebui să ne întrebăm dacă avem suficientă energie de transportat", trage un semnal de alarmă George Niculescu.

Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat recent autorizaţii de înfiinţare pentru proiecte de energie cu o putere de aproximativ 811 MW, din care peste 80% (669 MW) reprezintă stocare, anunţa, la începutul lunii septembrie, George Niculescu, preşedintele ANRE. Acesta declara că România poate să recupereze rapid decalajul faţă de Bulgaria, primul loc în lume la stocarea energiei în baterii.

La 1 septembrie, capacitatea totală a instalaţiilor de stocare de energie electrică din sistemul energetic naţional al României era de 2.310 MWh, faţă de 1.974,7 MWh la 1 august, potrivit datelor Transelectrica.

Cât priveşte Bulgaria, capacitatea de stocare în baterii a crescut într-un ritm foarte rapid, în mai 2026, aceasta dispunând de o capacitate instalată de 8,6 GWh, ceea ce o plasează pe primul loc în lume la stocarea energiei în baterii, potrivit datelor din piaţă.

Editor : M.B.