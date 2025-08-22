Live TV

Şeful CNAIR a vizitat tronsonul A7 Focşani - Bacău împreună cu Bolojan şi Șerban: Sunt şanse să deschidem circulaţia până la Adjud

autostrada a 7
Foto: Cristian Pistol/ Facebook

Românii vor putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, din 2026, în condiţiile în care stadiile fizice sunt de aproximativ 80% pe loturile Focşani - Domneşti Târg şi Domneşti Târg - Răcăciuni şi, respectiv, aproape 60% pe lotul Răcăciuni - Bacău, a anunţat, vineri, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

„Am verificat astăzi lucrările pe tronsonul Focşani - Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan şi cu ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban. Stadiile fizice sunt de aproximativ 80% pe primele două loturi (Focşani - Domneşti Târg şi Domneşti Târg - Răcăciuni), iar pe lotul Răcăciuni - Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%. În acest ritm, sunt şanse reale ca anul acesta să deschidem circulaţia cel puţin până la Adjud (50 km)”, a scris Pistol pe Facebook.

autostrada a 72
Foto: Cristian Pistol/ Facebook

Potrivit acestuia, finalizarea în termen a lucrărilor pe acest tronson de autostradă (96 km) ca şi pe tronsonul vecin (Bacău - Paşcani) este foarte importantă atât pentru asigurarea continuităţii pe coridorul 9 Pan-european cât şi pentru dezvoltarea economică a Moldovei, relatează Agerpres.

„Potrivit graficelor de lucrări, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de aproximativ 390 km (A7 - A3)” a adăugat şeful CNAIR.

Lucrările pe cele şase loturi dintre Focşani şi Paşcani, contractate de constructorul român UMB, sunt finanţate prin PNRR.

