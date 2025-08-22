Şeful CNAIR a vizitat tronsonul A7 Focşani - Bacău împreună cu Bolojan şi Șerban: Sunt şanse să deschidem circulaţia până la Adjud

Românii vor putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, din 2026, în condiţiile în care stadiile fizice sunt de aproximativ 80% pe loturile Focşani - Domneşti Târg şi Domneşti Târg - Răcăciuni şi, respectiv, aproape 60% pe lotul Răcăciuni - Bacău, a anunţat, vineri, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

„Am verificat astăzi lucrările pe tronsonul Focşani - Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan şi cu ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban. Stadiile fizice sunt de aproximativ 80% pe primele două loturi (Focşani - Domneşti Târg şi Domneşti Târg - Răcăciuni), iar pe lotul Răcăciuni - Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%. În acest ritm, sunt şanse reale ca anul acesta să deschidem circulaţia cel puţin până la Adjud (50 km)”, a scris Pistol pe Facebook.

Foto: Cristian Pistol/ Facebook

Potrivit acestuia, finalizarea în termen a lucrărilor pe acest tronson de autostradă (96 km) ca şi pe tronsonul vecin (Bacău - Paşcani) este foarte importantă atât pentru asigurarea continuităţii pe coridorul 9 Pan-european cât şi pentru dezvoltarea economică a Moldovei, relatează Agerpres.

„Potrivit graficelor de lucrări, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de aproximativ 390 km (A7 - A3)” a adăugat şeful CNAIR.

Lucrările pe cele şase loturi dintre Focşani şi Paşcani, contractate de constructorul român UMB, sunt finanţate prin PNRR.

