Live TV

Șeful CNAS, despre proiectul privind decontarea serviciilor medicale: „Contractele cu spitalele publice și private rămân în vigoare”

Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Horațiu Moldovan, președintele CNAS. Foto: Inquam Photos/ George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Contractele actuale nu sunt afectate Pacienții își păstrează dreptul de a alege

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, susține că proiectul de ordin aflat în dezbatere publică privind decontarea serviciilor medicale în cadrul programelor naționale de sănătate nu afectează contractele existente dintre Casa de Asigurări și spitalele publice sau private. Potrivit acestuia, actul normativ urmărește doar aplicarea prevederilor din Legea sănătății și introducerea unei metodologii unitare pentru contractarea unor noi furnizori privați, acolo unde sistemul public nu poate acoperi necesarul de servicii.

Șeful CNAS spune că proiectul de ordin a fost interpretat greșit și că acesta nu limitează accesul pacienților la tratamente și nici nu schimbă regulile pentru spitalele care au deja contracte cu Casa de Asigurări.

„Nu este nimic nou. Într-adevăr, acest ordin a creat o emoție foarte puternică în spațiul public pentru că s-a pornit de la o idee greșită că acest ordin ar bloca accesul pacienților la diagnostic și tratamente în anumite zone din asistența medicală, respectiv de programele de sănătate. Nu este nimic nou. Este vorba, pur și simplu, despre aplicarea legii. Legea 95 spune foarte clar, de foarte mulți ani, că programele naționale de sănătate se derulează în unitățile sanitare publice, iar unitățile sanitare private pot intra în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate doar dacă este depășită capacitatea sistemului public”, a declarat Horațiu Moldovan, în cadrul Maratonului Medika TV și Profit.ro „Cine decide unde se tratează pacientul?”, citat de News.ro.

Potrivit acestuia, proiectul stabilește criterii unitare pentru evaluarea acestor situații, astfel încât toate solicitările să fie analizate după aceleași reguli, indiferent de județ.

Contractele actuale nu sunt afectate

Președintele CNAS a subliniat că proiectul nu produce niciun efect asupra contractelor aflate deja în derulare și nici asupra finanțării programelor naționale de sănătate.

„Banii efectiv urmează pacientul, iar pacientul, indiferent că se tratează la public sau la privat, va beneficia de aceeași decontare în cadrul programelor naționale de sănătate. Impactul bugetar este zero al acestei măsuri. Este vorba despre o organizare adecvată teritorială, printr-o metodologie unitară, prin care dorim să facem transparență și să introducem criterii obiective pe baza cărora se analizează depășirea capacității sistemului public”, a explicat oficialul.

Acesta a insistat că proiectul nu modifică relațiile contractuale existente dintre CNAS și furnizorii de servicii medicale.

„Toate contractele care sunt în momentul de față cu spitalele publice și spitalele private rămân în vigoare, iar această reglementare tehnică permite creșterea numărului de furnizori. Vorbim despre furnizorii privați, pentru că furnizorii publici intră automat, așa cum prevede legea”, a precizat Horațiu Moldovan.

Pacienții își păstrează dreptul de a alege

Șeful CNAS a dat asigurări că pacienții vor putea alege în continuare dacă se tratează într-un spital public sau privat, în condițiile prevăzute de lege.

În același timp, noua metodologie ar urma să identifice, la nivelul fiecărui județ, zonele în care sistemul public nu poate acoperi necesarul de servicii medicale, astfel încât furnizorii privați să poată intra în programele naționale de sănătate acolo unde există deficit.

„Furnizorii privați vor avea ocazia, în perspectivă, să aibă o hartă reală a necesarului de servicii de sănătate pe zona programelor naționale. Acest lucru îi va ajuta inclusiv în luarea deciziilor privind investițiile în clinici și unități sanitare, pentru că vor putea vedea exact unde există deficit, printr-o metodă transparentă și nu printr-o metodologie arbitrară”, a afirmat președintele CNAS.

Proiectul de ordin se află în prezent în dezbatere publică și stabilește modul în care furnizorii privați pot intra în contract cu CNAS pentru derularea programelor naționale de sănătate, în situațiile în care capacitatea sistemului public este insuficientă. 

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
3
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
alegeri parlamentare 2020
4
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
iran-teheran - 3 martie 2026
5
Armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului. Trump: „Vom riposta și mai puternic”...
Nu le-a venit să creadă ce a putut să spună ÎN DIRECT: o prezentatoare a făcut înconjurul lumii! ”Total rușinos”
Digi Sport
Nu le-a venit să creadă ce a putut să spună ÎN DIRECT: o prezentatoare a făcut înconjurul lumii! ”Total rușinos”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cnas sigla
Reacția CNAS după ce Comisia Europeană a trimis România în fața justiției, din cauza întârzierilor cu care sunt plătite farmaciile
curtea de justitie UE comisia europeana
Comisia Europeană dă în judecată România. Farmaciile sunt plătite cu mari întârzieri de CNAS, acuză Executivul UE
Asigurare de sănătate fără plata CASS. Foto Getty Images
Cine este asigurat la sănătate fără să plătească CASS în 2026. Lista completă a persoanelor scutite de contribuție
Calitatea de asigurat la sănătate. Foto Getty Images
Cum verifici dacă ești asigurat la sănătate în 2026. Afli în câteva secunde dacă figurezi în evidențele CNAS
cnas sigla
Companiile din Sănătate critică noile reguli CNAS: Pare să nu conteze dacă pacientul oncologic începe tratamentul azi sau peste 3 luni
Recomandările redacţiei
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Ședință de urgență la PNL, după ce instanța a suspendat hotărârile...
Distrugeri provocate de atacuri în Iran. Foto Profimedia
Iranul anunță bilanțul morților în urma atacurilor SUA din ultimele...
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Guvernul alocă bani pentru căminele unde au fost transferate...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
Siegfried Mureșan, după suspendarea deciziilor din Congres: Tot Ilie...
Ultimele știri
PSD face un apel după ce Nicușor Dan a anunțat noi consultări pentru viitorul Guvern
„Nu folosiţi mereu China ca pretext". Prima reacție a Beijingului după deciziile luate la summitul NATO
Scădere semnificativă a numărului de turiști străini care vizitează Santorini
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun retrograd răstoarnă planurile pentru patru zodii. Cine va fi obligat să privească realitatea în față...
Cancan
Filmul tragediei. Ce a făcut Gabi Mureșan înainte să moară? Gestul care l-a costat propria viață. Apropiații...
Fanatik.ro
Momentul care i-a schimbat cursul vieții lui Gabi Mureșan, încă de când era fotbalist. Ce i-a promis soției...
editiadedimineata.ro
Reformă media fără precedent în Ungaria: posturilor publice, suspendate după era Orban
Fanatik.ro
Cel mai horror moment al carierei! Fostul jucător de la FCSB care nici nu voia să audă de Gabi Mureșan. „Nu...
Adevărul
Răceala lui Trump față de Giorgia Meloni, surprins la summitul NATO, alimentează tensiunile dintre cei doi...
Playtech
Obiectul comun purtat de Mirabela Grădinaru a atras toată atenţia la summit. Mesajul despre lumea virtuală şi...
Digi FM
Cine este Alex Stamate? Fenomenul viral care a răvășit TikTok-ul, dezbătut la matinalul Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
David Popovici i-a lăsat ”mască” pe americani: ce vrea să facă după retragere! + ”Mi-aș schimba viața cu a...
Pro FM
„Regina decolteului” la Paris. Jennifer Lopez, apariție super șic la Săptămâna Modei: moment de divă în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Un fost polițist bolnav de cancer dă în judecată MAI. O operație care a costat 75.000 de lei, refuzată la...
Newsweek
Mesaj de la Casa de Pensii pentru toți pensionarii: „Banii, transferați!” Când ajunge pensia din iulie pe card
Digi FM
Iubita lui Toto Dumitrescu, adevărul despre motivul pentru care a depus plângere împotriva actorului: „Niciun...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Bursuc surprins în cotețul găinilor, în Bacău. Reacția neașteptată a animalului când s-a trezit înconjurat de...
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...