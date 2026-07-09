Șeful CNAS, despre proiectul privind decontarea serviciilor medicale: „Contractele cu spitalele publice și private rămân în vigoare”

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, susține că proiectul de ordin aflat în dezbatere publică privind decontarea serviciilor medicale în cadrul programelor naționale de sănătate nu afectează contractele existente dintre Casa de Asigurări și spitalele publice sau private. Potrivit acestuia, actul normativ urmărește doar aplicarea prevederilor din Legea sănătății și introducerea unei metodologii unitare pentru contractarea unor noi furnizori privați, acolo unde sistemul public nu poate acoperi necesarul de servicii.

Șeful CNAS spune că proiectul de ordin a fost interpretat greșit și că acesta nu limitează accesul pacienților la tratamente și nici nu schimbă regulile pentru spitalele care au deja contracte cu Casa de Asigurări.

„Nu este nimic nou. Într-adevăr, acest ordin a creat o emoție foarte puternică în spațiul public pentru că s-a pornit de la o idee greșită că acest ordin ar bloca accesul pacienților la diagnostic și tratamente în anumite zone din asistența medicală, respectiv de programele de sănătate. Nu este nimic nou. Este vorba, pur și simplu, despre aplicarea legii. Legea 95 spune foarte clar, de foarte mulți ani, că programele naționale de sănătate se derulează în unitățile sanitare publice, iar unitățile sanitare private pot intra în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate doar dacă este depășită capacitatea sistemului public”, a declarat Horațiu Moldovan, în cadrul Maratonului Medika TV și Profit.ro „Cine decide unde se tratează pacientul?”, citat de News.ro.

Potrivit acestuia, proiectul stabilește criterii unitare pentru evaluarea acestor situații, astfel încât toate solicitările să fie analizate după aceleași reguli, indiferent de județ.

Contractele actuale nu sunt afectate

Președintele CNAS a subliniat că proiectul nu produce niciun efect asupra contractelor aflate deja în derulare și nici asupra finanțării programelor naționale de sănătate.

„Banii efectiv urmează pacientul, iar pacientul, indiferent că se tratează la public sau la privat, va beneficia de aceeași decontare în cadrul programelor naționale de sănătate. Impactul bugetar este zero al acestei măsuri. Este vorba despre o organizare adecvată teritorială, printr-o metodologie unitară, prin care dorim să facem transparență și să introducem criterii obiective pe baza cărora se analizează depășirea capacității sistemului public”, a explicat oficialul.

Acesta a insistat că proiectul nu modifică relațiile contractuale existente dintre CNAS și furnizorii de servicii medicale.

„Toate contractele care sunt în momentul de față cu spitalele publice și spitalele private rămân în vigoare, iar această reglementare tehnică permite creșterea numărului de furnizori. Vorbim despre furnizorii privați, pentru că furnizorii publici intră automat, așa cum prevede legea”, a precizat Horațiu Moldovan.

Pacienții își păstrează dreptul de a alege

Șeful CNAS a dat asigurări că pacienții vor putea alege în continuare dacă se tratează într-un spital public sau privat, în condițiile prevăzute de lege.

În același timp, noua metodologie ar urma să identifice, la nivelul fiecărui județ, zonele în care sistemul public nu poate acoperi necesarul de servicii medicale, astfel încât furnizorii privați să poată intra în programele naționale de sănătate acolo unde există deficit.

„Furnizorii privați vor avea ocazia, în perspectivă, să aibă o hartă reală a necesarului de servicii de sănătate pe zona programelor naționale. Acest lucru îi va ajuta inclusiv în luarea deciziilor privind investițiile în clinici și unități sanitare, pentru că vor putea vedea exact unde există deficit, printr-o metodă transparentă și nu printr-o metodologie arbitrară”, a afirmat președintele CNAS.

Proiectul de ordin se află în prezent în dezbatere publică și stabilește modul în care furnizorii privați pot intra în contract cu CNAS pentru derularea programelor naționale de sănătate, în situațiile în care capacitatea sistemului public este insuficientă.

Editor : A.D.