Video Șeful Concurenței critică prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. „Să avem planul B, să nu intram în criză”

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. FOTO: Agerpres

Președintele Consiliului Concurenței (CC) a criticat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, pentru încă șase luni, prin ordonanță de urgență emisă de Guvern. Bogdan Chirițoiu a spus, în direct la Digi24, că prelungirea vine cu două probleme: una de legalitate, pentru că o astfel de msură ar trebui să fie temporară, iar prelungirea ei ridică întrebări privind acest caracter temporar, iar a doua problemă ține de efectele asupra pieței, care se adaptează și crește prețurile la alte produse pentru a-și menține marja de profit. Șeful CC a spus că principala problemă privind creșterea prețurilor o constituie inflația, cauzată de deficitul bugetar excesiv.

„Noi (Consiliul Concurenței, n.r.) nu suntem adepții plafonărilor pentru că distorsionează piața și până la urmă ajung să facă mai mult rău decât bine. Guvernul a extins cu încă șase luni măsura. Sunt două probleme aici. Una e problema de legalitate: măsurile astea se pot lua pentru 3 luni, pentru 6 luni pentru că regula este că sunt măsuri temporare. Acum, dacă (guvernul, n.r.) le tot extinde, e o limită cât poți să susții că e vorba de o măsură temporară.

Le fel de importantă ca problema de legalitate este efectul. Măsurile astea au un efect pe termen scurt. Dacă le prelungesc, undeva piața se adaptează și eficacitatea lor scade. Și asta am văzut prima dată când s-a introdus plafonarea. Prețurile la produsele cu adaos plafonat au scăzut, deci undeva măsura și-a atins efectul, dar am văzut în scurt timp că companiile s-au adaptat și, ca să-și mențină rata de profitabilitate, au crescut prețurile altor produse și a unor produse alimentare cum e carnea de porc, dar și detergenții. Deci impactul undeva e limitat”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

Președintele Consiliului Concurenței recomandă Guvernului să se gândească de acum la ce pune în locul acestei măsuri, peste șase luni, când expiră prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

„Cred ca piața s-a adaptat, nu văd de ce prelungirea asta ar avea un impact puternic asupra prețurilor. Riscăm ca peste 6 luni, iarăși cu o săptămână, două înainte de expirarea termenului, ne speriem și nu știm ce să facem și iar mai prelungim măsura. Recomandarea către Guvern e să gândim de pe acum ce punem în locul acestei măsuri. Avem exemplul acordului voluntar, care a existat înainte de plafonarea adaosului, aveam acord voluntar pe produse lactate, deci alternative avem, deci repet, noi asta am recomanda Guvernului: să avem planul B să nu intram în criză”, a explicat Chirițoiu.

Șeful CC a spus că principala cauză a prețurilor mari este inflația provocată de deficitul bugetar excesiv.

„Vorbim foarte mult de prețuri, dar prețurile per ansamblu nu se rezolvă prin plafonări. Mai e problema inflației. În România nu este o disfuncționalitate într-o piață sau alta ci faptul că prețurile în toata economia, și alimentare și nealimentare, problema e cauzată de deficitul nostru bugetar. De aceea avem cea mai mare inflație din Europa, pentru că avem cel mai mare deficit din Europa. Ca să nu mai crească prețurile trebuie să rezolvăm problema deficitului bugetar, altfel creăm false așteptări oamenilor, dacă își imaginează cineva că printr-o plafonare a unui produs sau altul rezolvi problema inflației în România”, a conchis Bogdan Chirițoiu.

Guvernul a adoptat, în ședința de joi, o ordonanță de urgență prin care prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru o perioadă de șase luni, până la 31 martie 2026. 

