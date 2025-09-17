Live TV

Șeful Consiliului Concurenței critică suprareglementarea: Facem lucrurile mai complicate decât cere UE. Guvernele de coaliţie nu ajută

Data publicării:
Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, participă la Forumul Energiei, eveniment organizat de Financial Intelligence, in Bucuresti, miercuri, 17 aprilie 2019.
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Foto: Octav Ganea/Inquam Photos

Suprareglementarea este o problemă mare în România şi aş spune că suntem mai catolici decât Papa, adică facem lucrurile mai complicate decât cere Uniunea Europeană (UE), a declarat miercuri preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, în cadrul evenimentului Impact Bucharest 2025. El a arătat că „ministerele nu sunt obișnuite să coopereze între ele, iar guvernele de coaliţie nu ajută”.

„Cred că ne plac reglementările. Poate că ne plac reglementările noastre, dar nu ne plac reglementările altor agenţii. Ne-am implicat în multe proiecte pentru a elimina reglementările altor agenţii. Lucrăm cu OCDE. Am avut un program de succes cu OCDE pentru a simplifica, a democratiza sectoarele. Recent, am făcut recomandări privind autorizaţiile pentru investiţiile în energie. Tot cu OCDE am început un proiect pentru a simplifica licenţierea proiectelor de producţie. Facem multă muncă pentru a elimina reglementările altor autorităţi. Şi uneori chiar vrem să ne analizăm pe noi înşine. Aşadar, am fost foarte atenţi la cât timp ne ia să aprobăm fuziunile şi, mai recent, să aprobăm investiţiile străine. Ne implicăm în ambele şi le menţinem, aş spune, în termene rezonabile. În principiu, toată lumea este pentru reducerea birocraţiei. Ministerele sunt ca nişte silozuri, nu sunt obişnuite să coopereze între ele, iar guvernele de coaliţie nu ajută. Când ai guverne de coaliţie, desigur, este mult mai dificil pentru ministere să vadă logica cooperării", a afirmat Chiriţoiu, potrivit Agerpres.

Potrivit oficialului, suprareglementarea este o problemă mare în România, „adică facem lucrurile chiar mai complicate decât ar cere UE”.

„Sunt complet de acord cu toate criticile aduse modelului european, dar, într-adevăr, este dificil să-l schimb. Aşadar, urez mult succes Comisiei Europene să elimine reglementările, să simplifice reglementările pe care le-au introdus în mandatul anterior. Am încredere că, în timp, Europa va găsi o cale de a îmbunătăţi toate acestea. Supra-reglementarea este o problemă mare şi aici. Aş spune că suntem mai catolici decât Papa, adică facem lucrurile chiar mai complicate decât ar cere UE. De obicei, toată lumea merge la autoritate şi spune: «Da, dar este o regulă a UE. Nu putem schimba nimic pentru că asta e de la UE!». Ceea ce este adevărat, dar nu pe deplin adevărat... Pe de altă parte, ori de câte ori are loc un dezastru, se spune: «Ei bine, de fapt, întâlnirea nu a fost în regulă, deci nu sunt suficiente reglementări». Tendinţa este de a dereglementa, dar de fiecare dată când are loc un eveniment nefericit, tendinţa va fi de a restricţiona reglementările”, a spus şeful autorităţii de concurenţă.

Acesta a adăugat că dereglementarea reprezintă „modul ieftin de a încerca să stimulăm economia”, pentru că „nu costă bani”.

„În România, am făcut foarte bine în ceea ce priveşte PIB-ul, dar cred să suntem într-un fel de capcană a venitului mediu. Zona euro nu merge atât de bine, Germania nu ne mai trage în sus aşa cum o făcea, iar noi, în România, am epuizat instrumentul cheltuirii banilor pentru a genera creştere. Avem un deficit bugetar uriaş şi foarte puţină creştere de arătat. Deci, pentru mine, dereglementarea este modul ieftin de a încerca să stimulăm economia. Dereglementarea nu te costă bani. Este ceva ce ţine de noi şi o putem face singuri”, a precizat Bogdan Chiriţoiu.

Experţi de renume şi lideri din mediul de afaceri, reprezentanţi ai sectorului public din România şi din ţările din Europa de Sud-Est participă, în perioada 17 - 18 septembrie, la cea de-a doua ediţie a evenimentului Impact Bucharest.

Discuţiile din cele două zile de conferinţă vor fi axate pe teme precum: dezvoltare economică, inovaţie şi modul în care conectarea ecosistemelor locale, regionale şi globale poate aduce beneficii României.

De asemenea, pe agendă se vor regăsi subiecte diverse de la apărare şi securitate cibernetică, transformare sustenabilă, digitalizare, viitorul oraşelor, până la dezvoltarea economiei globale şi a sectorului bancar, leadership, sănătate, marketing şi comerţ digital.

Printre cei 200 de vorbitori, la eveniment se va afla şi fosta primă-doamnă a SUA, Michelle Obama. 

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească” în Champions League
Digi Sport
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească” în Champions League
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
florin barbu la o sedinta
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado...
Regele Charles și Donald Trump
Cum l-ar putea convinge regele Charles pe Donald Trump să sprijine...
coalitie dominic fritz
SURSE Coaliția a decis împărțirile politice: USR ia 4 posturi de...
Fostul campion la șah Garry Kasparov
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că...
Ultimele știri
Explicațiile companiei aeriene care i-a dus pe mercenarii lui Potra în Congo. „Suntem întrebați: Ați transportat arme, diamante, aur?”
Banchet regal, în Marea Britanie, în onoarea lui Donald Trump. Meniu special adaptat, pregătit de 20 de maeștri bucătari
Incendiu la o anexă din curtea unei biserici din Timiș, folosită ca școală. 35 de copii și patru profesori s-au autoevacuat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Minded,Man,Viewing,Receipts,In,Supermarket,And,Tracking,Prices
Cu cât s-au scumpit alimentele de bază în august. Raportul Consiliului Concurenței pe baza datelor de la șase mari rețele comerciale
Bani
Președintele Consiliului Concurenței, despre creșterile de prețuri: Situația nu arată rău, dar va exista o majorare a inflației
ID314348_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Scumpiri în lanț. Consiliul Concurenței e atent la schimbările de prețuri. Anunțul lui Bogdan Chirițoiu
ridesharing
Reguli noi pentru taximetriști și șoferii serviciilor de ridesharing, în urma neregulilor descoperite. Ce propune Consiliul Concurenței
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Președintele Consiliului Concurenței: Mai degrabă reducem personalul, dar nu veniturile salariaților buni
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
Ce pensie primeşte un muncitor în construcţii după 20 de ani de lucrat în Germania
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...