Șeful Consiliului Concurenței critică suprareglementarea: Facem lucrurile mai complicate decât cere UE. Guvernele de coaliţie nu ajută

Suprareglementarea este o problemă mare în România şi aş spune că suntem mai catolici decât Papa, adică facem lucrurile mai complicate decât cere Uniunea Europeană (UE), a declarat miercuri preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, în cadrul evenimentului Impact Bucharest 2025. El a arătat că „ministerele nu sunt obișnuite să coopereze între ele, iar guvernele de coaliţie nu ajută”.



„Cred că ne plac reglementările. Poate că ne plac reglementările noastre, dar nu ne plac reglementările altor agenţii. Ne-am implicat în multe proiecte pentru a elimina reglementările altor agenţii. Lucrăm cu OCDE. Am avut un program de succes cu OCDE pentru a simplifica, a democratiza sectoarele. Recent, am făcut recomandări privind autorizaţiile pentru investiţiile în energie. Tot cu OCDE am început un proiect pentru a simplifica licenţierea proiectelor de producţie. Facem multă muncă pentru a elimina reglementările altor autorităţi. Şi uneori chiar vrem să ne analizăm pe noi înşine. Aşadar, am fost foarte atenţi la cât timp ne ia să aprobăm fuziunile şi, mai recent, să aprobăm investiţiile străine. Ne implicăm în ambele şi le menţinem, aş spune, în termene rezonabile. În principiu, toată lumea este pentru reducerea birocraţiei. Ministerele sunt ca nişte silozuri, nu sunt obişnuite să coopereze între ele, iar guvernele de coaliţie nu ajută. Când ai guverne de coaliţie, desigur, este mult mai dificil pentru ministere să vadă logica cooperării", a afirmat Chiriţoiu, potrivit Agerpres.



Potrivit oficialului, suprareglementarea este o problemă mare în România, „adică facem lucrurile chiar mai complicate decât ar cere UE”.



„Sunt complet de acord cu toate criticile aduse modelului european, dar, într-adevăr, este dificil să-l schimb. Aşadar, urez mult succes Comisiei Europene să elimine reglementările, să simplifice reglementările pe care le-au introdus în mandatul anterior. Am încredere că, în timp, Europa va găsi o cale de a îmbunătăţi toate acestea. Supra-reglementarea este o problemă mare şi aici. Aş spune că suntem mai catolici decât Papa, adică facem lucrurile chiar mai complicate decât ar cere UE. De obicei, toată lumea merge la autoritate şi spune: «Da, dar este o regulă a UE. Nu putem schimba nimic pentru că asta e de la UE!». Ceea ce este adevărat, dar nu pe deplin adevărat... Pe de altă parte, ori de câte ori are loc un dezastru, se spune: «Ei bine, de fapt, întâlnirea nu a fost în regulă, deci nu sunt suficiente reglementări». Tendinţa este de a dereglementa, dar de fiecare dată când are loc un eveniment nefericit, tendinţa va fi de a restricţiona reglementările”, a spus şeful autorităţii de concurenţă.



Acesta a adăugat că dereglementarea reprezintă „modul ieftin de a încerca să stimulăm economia”, pentru că „nu costă bani”.



„În România, am făcut foarte bine în ceea ce priveşte PIB-ul, dar cred să suntem într-un fel de capcană a venitului mediu. Zona euro nu merge atât de bine, Germania nu ne mai trage în sus aşa cum o făcea, iar noi, în România, am epuizat instrumentul cheltuirii banilor pentru a genera creştere. Avem un deficit bugetar uriaş şi foarte puţină creştere de arătat. Deci, pentru mine, dereglementarea este modul ieftin de a încerca să stimulăm economia. Dereglementarea nu te costă bani. Este ceva ce ţine de noi şi o putem face singuri”, a precizat Bogdan Chiriţoiu.



Experţi de renume şi lideri din mediul de afaceri, reprezentanţi ai sectorului public din România şi din ţările din Europa de Sud-Est participă, în perioada 17 - 18 septembrie, la cea de-a doua ediţie a evenimentului Impact Bucharest.



Discuţiile din cele două zile de conferinţă vor fi axate pe teme precum: dezvoltare economică, inovaţie şi modul în care conectarea ecosistemelor locale, regionale şi globale poate aduce beneficii României.



De asemenea, pe agendă se vor regăsi subiecte diverse de la apărare şi securitate cibernetică, transformare sustenabilă, digitalizare, viitorul oraşelor, până la dezvoltarea economiei globale şi a sectorului bancar, leadership, sănătate, marketing şi comerţ digital.



Printre cei 200 de vorbitori, la eveniment se va afla şi fosta primă-doamnă a SUA, Michelle Obama.

