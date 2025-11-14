Live TV

Șeful Consiliului Concurenței: „Mă aștept ca prețurile combustibililor să revină la cele dinainte de sancțiunile” împotriva Lukoil

Data publicării:
pompe de benzină
Sursa foto: Profimedia images

Carburanții continuă să se scumpească: motorina a sărit de pragul de 8 lei pe litru, iar benzina a depășit 7,5 lei. Ministrul Energiei spune că scumpirile nu sunt justificate și avertizează că majorările artificiale de preț vor fi sancționate. Consiliului Concurenței să investigheze operatorii care au profitat de criza Lukoil. Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței, a spus că va face o comparație cu ceea ce se întâmplă în alte țări cu prețul carburanților.

Chirițoiu a spus că sancțiunile asupra Lukoil au dus la o creștere a cotațiilor en-gros, ceea ce a dus la o creștere a prețului la pompă.

„Ne uităm dacă creșterile la noi sunt similare cu cele din alte țări. Deci monitorizăm situația, dacă vom avea indicii de comportamente incorecte, da, o să o să intervenim. Momentan strângem doar informații, urmărim ce se întâmplă și, repet, cât timp petrolul rămâne relativ jos, eu mă aștept ca prețurile combustibililor să revină la cele care erau înainte de sancțiunile americane”, a spus Chirițoiu.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat ieri asigurări că prețurile carburanților la pompă nu vor exploda. În Guvern s-a făcut deja un grup de lucru și se pregătește un proiect de lege pentru a limita efectele crizei Lukoil, după ce gigantul energetic a anunțat că își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Lukoil are în România un lanț de 300 de benzinării și deține rafinăria Petrotel, care rafinează 20% din consumul intern.

„În momentul de faţă nu sunt condiţii obiective care să justifice o creştere a preţului la pompă. Prin urmare, ar trebui ca instituţiile abilitate să facă aceste verificări, pentru că în momentul de faţă, pe lângă zona de producţie internă de combustibil, avem şi importuri masive şi avem o situaţie foarte clară pe piaţa de combustibil. Nu suntem în situaţia în care este Bulgaria, de exemplu, care este dependentă în proporţie de aproape 100% de rafinăria Lukoil”, a spus ministrul.

