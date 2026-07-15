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Șeful Consiliului Fiscal: Creșterea taxelor era inevitabilă. Nu se putea fără majorări de impozite

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daniel daianu - 6223495-Mediafax Foto-Silviu Matei
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Din articol
„Nu cred că vom avea o retrogradare a ratingului” „Nu este nevoie de noi taxe în 2027” Apel la responsabilitate politică „Nu se putea fără creşteri de taxe şi impozite”

România nu putea evita majorarea taxelor și impozitelor din cauza deficitului bugetar ridicat, susține președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. Acesta afirmă însă că nu va fi nevoie de noi taxe și impozite în 2027, dacă economia va crește cu peste 2% din PIB și actualele măsuri de corecție bugetară vor fi menținute.

Dăianu, care a participat miercuri la lansarea unei noi ediţii a Cartei Albe a IMM-urilor, a precizat, în context, că s-a întâlnit marţi cu reprezentanţi ai agenţiei de evaluare financiară Fitch, iar joi conducerea Consiliului Fiscal va avea o întâlnire şi cu cei ai Moody's, în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de credit suveran al României, transmite Agerpres.

„Nu cred că vom avea o retrogradare a ratingului”

„Agenţiile de rating nu ne aşteaptă. Şi acum ne-au atras atenţia. Noi am avut o întâlnire ieri cu Fitch. Eu cred că nu vom avea o retrogradare a ratingului suveran, întrucât avem o execuţie bugetară bună pe primele cinci luni, aproximativ o jumătate din deficitul consemnat anul trecut, este drept, prin controlul cheltuielilor, control foarte sever”, a spus Daniel Dăianu.

În context, el consideră că este necesar un guvern cu puteri depline şi de armistiţiu.

„Şi mai este un argument, dar pare straniu în contextul acestui blocaj politic. Dispute politice, crize politice, căderi de guverne nu reprezintă o anomalie. Dar acum, venind cu picioarele pe pământ, ne dăm seama că România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Şi de armistiţiu, până să ai nevoie de un guvern cu puteri depline, care să se ocupe şi de SAFE, de construcţia bugetului pe 2027, de terminarea acestui PNRR, care a adus multe miliarde, de legea salarizării etc.”, a explicat economistul.

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„Nu este nevoie de noi taxe în 2027”

Acesta a precizat că a avertizat de mai multe ori, în calitate de preşedinte al Consiliului Fiscal, asupra erorilor de politici macroeconomice.

„Asta este drama: România a avut convergenţă, veniturile au crescut, deşi cu inegalităţi foarte mari între cetăţeni, între grupuri de oameni. Este o realitate, dar a venit un soroc al unor erori de politici macroeconomice. Noi am avertizat de ani de zile că vine momentul când nu vom mai avea cale de întors. Şi aici suntem în această situaţie. Şi ce pot să spun - am spus-o şi o spunem interlocutorilor externi cu care discutăm, pentru că vom avea joi o discuţie cu Moody's - nu este nevoie de noi taxe şi impozite în 2027, în opinia noastră. Noi credem că în 2027 economia poate să crească cu peste 2% din PIB”, a arătat Daniel Dăianu.

În context, acesta a precizat că nu crede că România va avea recesiune anul viitor.

„Unii se grăbesc să vorbească despre recesiune şi în 2027. Nu cred că vom avea recesiune. În acest an, vom fi aşa, la limită. Să sperăm că nu vor fi şi alte şocuri externe, pentru că vedem că ostilităţile în Orientul Mijlociu, din păcate, iar o iau din loc”, a adăugat preşedintele Consiliului Fiscal.

Apel la responsabilitate politică

Despre criza politică, Dăianu a afirmat că dezbaterea nu ar trebui să se concentreze pe negocierile dintre partide, ci pe găsirea unor soluţii pentru ţară.

„În ceea ce priveşte liderii partidelor care au format guvernul, problema nu este dacă să stea sau nu la masă. Problema este să înţeleagă că mai presus de orice interes de partid există un interes al României”, a subliniat Daniel Dăianu.

Preşedintele Consiliului Fiscal a subliniat că întreprinderile mici şi mijlocii sunt cele mai afectate de dificultăţile economice.

„Suferinţele cele mai mari, potrivit statisticilor, sunt la IMM-uri. Cum e la box: dacă dai într-unul mic, e jos. Dacă dai într-unul mare, nu simte”, a explicat Dăianu.

Pe de altă parte, Dăianu a criticat propunerile privind reducerea taxelor şi renunţarea la măsurile de austeritate în contextul unui deficit mare şi al unei creşteri economice slabe.

„Am auzit voci: să reducem taxe şi impozite iar, să spunem stop austerităţii. Să lăsăm retorica politică. Când ai un deficit mare şi o creştere economică mică, poţi evita austeritatea? Ai varianta de a nu te mai putea finanţa sau o corecţie, care doare. Dar altceva nu se poate. Sunt vorbe”, a explicat acesta.

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„Nu se putea fără creşteri de taxe şi impozite”

Preşedintele Consiliului Fiscal a insistat că majorarea taxelor era inevitabilă.

„Nu se putea fără creşteri de taxe şi impozite. Să vină cineva să îmi arate cum tai 3% din PIB. Noi, la Consiliul Fiscal, nu suntem plătiţi de cetăţeni să vindem gogoşi. Şi ştim că a existat o controversă: tăieri de cheltuieli versus creşteri de taxe, impozite sau reducerea GAP-ului de TVA. E o fantasmagorie, nu se poate peste noapte să reduci GAP-ul de TVA”, a mai afirmat acesta.

Daniel Dăianu a participat miercuri la lansarea unei noi ediţii a Cartei Albe a IMM-urilor, eveniment organizat la sediul BNR de Confederaţia patronală IMM România.

Realizat în prima jumătate a acestui an pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional, ce cuprinde aproximativ 1.800 de întreprinderi mici şi mijlocii din toate judeţele şi domeniile de activitate, documentul oferă o radiografie detaliată a mediului antreprenorial autohton.

Carta analizează cu precădere raportarea IMM-urilor la teme fundamentale precum finanţarea activităţii, accesarea fondurilor europene şi politicile de personal. În acelaşi timp, documentul conturează un portret-robot complex al antreprenorului tipic, al percepţiilor sale privind actualul context economic şi al viziunii sale de viitor.

Editor : Ana Petrescu

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