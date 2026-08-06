Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat joi, la Digi24, în contextul în care vineri e așteptat un verdict al specialiștilor Moody's privind ratingul României, că aceștia vor ține cont inclusiv de decizia agenției Fitch de a menține ratingul de țară la „BBB-”, având în vedere că au de interpretat aceleași date. „Fitch a dat o notă corectă și a creat un precedent”, susține Dăianu.

Daniel Dăianu susține că ar fi fost nedrept ca România să fie retrogradată de Fitch, având în vedere măsurile luate pentru scăderea deficitului bugetar.

„Ratingul Fitch l-am considerat corect, mă refer la menținere, pentru că ar fi fost o nedreptate pentru cetățeni care au suferit și pentru mediul de afaceri care a suferit să asistăm la o retrogradare. Și pentru că în 2025 și 2026, deși suntem la jumătatea anului 2026, dar este prefigurabil un deficit în jur de 6% din PIB, dacă nu vom avea un derapaj foarte mare. Dar este o corecție fără precedent în Uniunea Europeană și să fie retrogradată România pe acest fond de corecție fiscal-bugetară de amploare eu zic că ar fi fost o nedreptate”, a declarat acesta.

„Avertismentul celor de la Fitch își are originea în spectacolul acesta politic, pentru că, pe bună dreptate, ei își pun întrebarea - este valabil și pentru judecata pe care o va face Moody's - România este capabilă să formeze guverne, ca să-și asume responsabilități? (...) Sunt voci care spun ce facem după 2026 și e o întrebare legitimă. Nu ne vom bloca în 2026, dar este puțin probabil să avem o scădere a deficitului 2027 de anvergura celei din 2026.

Este foarte greu, dar dacă vom fi oameni serioși, adică dacă vom avea un guvern care, având puteri depline, știe ce să facă, atunci putem să avem un deficit care să respecte angajamentul cu Comisia Europeană, adică un deficit de 5,7% din PIB și chiar să meargă sub 5,7% din PIB, dar trebuie să facem reforme”, subliniază economistul.

Potrivit acestuia, datorită măsurilor fiscal bugetare luate de Guvernul Bolojan România nu a fost retrogradată la categoria junk.

„Guvernul Bolojan a ales rău mai mic, dar care din perspectivă macroeconomică a salvat România. Eu vă asigur că dacă nu ar fi fost adoptate acele măsuri, noi am fi fost retrogradați. Și argumentul, pe care și eu l-am menționat în discuțiile cu cei de la Fitch și în discuțiile cu cei de la Moody's, păi n-ați retrogradat România când deficitele erau mari și retrogradați România acum, în condițiile unei corecții?”, a spus el.

Despre verdictul Moody's

Întrebat despre verdictul pe care îl va da agenția Moody's mâine, Daniel Dăianu a spus: „O agenție de rating nu-și permite să fie mai îngăduitoare decât alte agenții de rating. Nu înseamnă că agențiile de rating nu greșesc, pentru că reexaminarea situației României s-a făcut având în vedere argumente aduse de autoritățile din România și decizia de menținere a ratingului a fost justă în opinia mea.

Acum Moody's poate să țină cont de un precedent, pentru că Fitch în mod inerent a creat un precedent. În ce sens un precedent? A dat o notă pe care eu consider corectă, o retrogradare nu era corectă. Moody's folosește aceleași date, nu credem că poate Guvernul României, Banca României să vină cu Ministerul de Finanțe cu alte date. Datele sunt cele care sunt, cu ele nu te joci”.

Reamintim că, în urma unui apel al României, specialiștii Fitch au decis să mențină rating-ul la „BBB-”, dar au avertizat în același timp că situația țării noastre nu este bună dacă nu vom continua reformele, mai ales reducerea cheltuielilor. Vineri urmează și anunțul celor de la Moody's.

Editor : C.L.B.