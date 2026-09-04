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Șeful Dacia avertizează că fabrica din România ar putea suferi din cauza costurilor mari la energie. „Mingea e în terenul Guvernului”

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fabrica de masini
Fotografie cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Uzina Dacia de la Mioveni își pierde competitivitatea în raport cu celelalte fabrici ale grupului Renault, avertizează Mihai Bordeanu, șeful Automobile Dacia, conform Profit.ro. Acesta avertizează că deja 1.700 de angajați au plecat în ultimul an iar producția va scădea. Bordeanu susține că o parte din producția de la noi din țară ar putea fi mutată în alte state, din cauza costurilor mai mari la energie.

Șeful Dacia Mihai Bordeanu a afirmat că producția va scădea cu două cifre în 2026, iar aproximativ 1.700 de angajați au plecat deja din companie începând din 2025, potrivit publicației.

„Devenim din ce în ce mai puțin competitivi. Energia este foarte importantă (...) nu se întâmplă nimic bun. Nu s-a întâmplat până acum, categoric nu se va întâmpla nici până la sfârșitul anului și nu avem nicio viziune. Aceasta este, de fapt, durerea cea mai mare: să putem face o predicție pe un orizont de timp, până la finalul decadei. Din cauza aceasta suferim și lucrurile trebuie neapărat reglate”, a declarat Mihai Bordeanu la o masă rotundă cu presa.

Bordeanu atrage atenția asupra marilor dezechilibre economice care au făcut din fabrica Dacia din Mioveni una lipsită de competitivitate în fața altor facilități de producție ale Renault Group.

„Cumva mingea e în terenul Guvernului român să aibă aici o abordare un pic mai tranșantă, mai clară, în primul rând, pentru că nu avem claritate. Ei au degajat în «aut». Deci trebuie să pună mingea înapoi în teren și să joace responsabil”, spune șeful Dacia.

Mihai Bordeanu susține că așteptările Dacia de la guvern țin în primul rând de politicile publice, de taxe și de prețul la energie.

El dă de înțeles că grupul Renault ar putea alege să producă modele Dacia la celelalte fabrici, din Spania, Maroc sau Turcia, pentru a conserva costurile.

„Dacă unul din siturile astea se deteriorează și toate celelalte se ameliorează, ecuația nu-i bună. Așteptăm un semnal clar de competitivitate, vorbim de energie, subiect vast, așteptăm niște zone de jalon clare. (...) Salariile nu pot exploda permanent și depăși curba de inflație la Mioveni tot timpul, pentru că se pare că alți oameni, alți angajați din alte țări au înțeles lucrul ăsta”, spune Bordeanu.

Editor : A.C.

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