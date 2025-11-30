Live TV

Șeful Fiscului anunță controale la aproape 400 de români care fac bani pe OnlyFans și spune că va cere schimbarea legislației

Sediu ANAF din București. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat, despre controalele la Onlyfans, că au deja primul lot de 103 persoane şi urmează încă alte 390, şi tot aşa, pentru că acesta e un proces continuu, el arătând că se uită la încasările pe care le fac şi că vorbim de o bază nedeclarată de 64 de milioane de lei. Nica a mai spus că, prin digitalizare, ANAF are acces la baza de plăţi a Uniunii Europene, şi nu numai, unde văd orice încasare de oriunde din lumea asta, pe care o face un cetăţean din România.

„Am primit informaţii de la plăţile externe, în cazul de faţă încasările externe ale acestor cetăţeni. Noi, prin digitalizare, avem acces la baza de date, baza de plăţi a Uniunii Europene, şi nu numai. Există o bază de date pe care noi o accesăm, acum cu ajutorul digitalizării şi vedem acolo orice încasare de oriunde din lumea asta, pe care o face un cetăţean din România. Ne-am uitat în baza de date şi am constatat că un domn dintre cei de acolo, domn, precizez, a reuşit să încaseze de la aceste platforme nu mai puţin de 3.600.000”, a spus şeful ANAF, la Antena 3 CNN, despre controalele realizate la Onlyfans, potrivit News.ro.

El a precizat că „şi pentru colegii lui a fost o reală surprindere să vadă că un bărbat că a încasat cea mai mare sumă de la această platformă”.

„Avem primul lot, ca să spun aşa, de 103 persoane. Urmează încă alte 390, şi tot aşa, pentru că acesta e un proces continuu. Noi ne uităm la încasările pe care le fac. Suma este în jur de 10 milioane, baza a fost de 64 de milioane, deci vorbim de o bază nedeclarată de 64 de milioane. Trebuie să înţeleagă şi ei, ca orice cetăţean, trebuie să-şi declare taxe şi impozite, mai ales că e o industrie care face bani şi mulţi şi uşor”.

Întrebat dacă fetele de la videochat sunt tratate la fel ca un scriitor, ca un actor, ca un cântăreţ, Nica a spus: „La momentul ăsta da, dar o să facem propunere pentru schimbarea legislaţiei.”

El a arătat că impozitul este de 6% în acest caz.

